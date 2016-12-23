Профессиональное содействие: сотрудники "Тюменьэнерго" оказали помощь персоналу "ЮРЭСК" в ликвидации аварии

Розыгрыш умных часов!
26 декабря 2016, 17:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО
Сотрудники филиала АО «Тюменьэнерго» «Энергокомплекс» оказали помощь персоналу АО «ЮРЭСК» при ликвидации технологического нарушения на участке воздушной линии 110 кВ «Октябрьская – Шеркалы», находящегося в зоне ответственности «Югорской региональной электросетевой компании». Аварийное отключение линии электропередачи произошло ночью 21 декабря по причине обрыва провода.
Обесточивания, в частности поселка Шеркалы с населением 1200 человек, из-за отключения линии не произошло: питание потребителей было организовано по транзиторной линии 110 кВ «Белоярская – Шеркалы», обслуживаемой филиалом «Энергокомплекс».
Для анализа сложившейся ситуации и разработки плана мероприятий по оказанию технической поддержки в целях скорейшего восстановления нормальной схемы работы сети филиала, утром того же дня в «Энергокомплексе» было проведено внеплановое заседание штаба, члены которого приняли решение о подготовке и возможном выезде аварийной бригады для ликвидации аварийной ситуации. Помощь коллегам понадобилась уже через несколько часов.
После установления специалистами АО «ЮРЭСК» места обрыва провода и оценки масштаба необходимых ремонтных работ, в полдень 21 декабря бригада «Энергокомплекса», обеспеченная средствами связи, осветительными приборами, бензогенератором, горячим питанием, выдвинулась на устранение аварии. При подготовке были учтены неблагоприятные погодные условия: температура воздуха в районе производства работ достигла минус 45 градусов. Всего в работах было задействовано 12 человек, шесть единиц спецтехники.
Работы по ликвидации технологического нарушения на участке ВЛ 110 «Октябрьская – Шеркалы» продолжались более суток и завершились в 20 часов 22 декабря.
Благодаря участию ремонтной бригады филиала «Энергокомплекс», значительно сократилось время ликвидации аварии на воздушной линии электропередачи. Профессиональная помощь сотрудников «Тюменьэнерго» позволила обеспечить надежное электроснабжение потребителей, в том числе населения, в условиях, когда оно жизненно необходимо.