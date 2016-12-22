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Новости компаний

В ОСТЕК прошла ежегодная обучающая конференция для сотрудников

В ОСТЕК прошла ежегодная обучающая конференция для сотрудников

26 декабря 2016, 16:26
Рубрика: Новости компаний
Метки: ОСТЕК, OSTEC, КОНФЕРЕНЦИИ

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остек, OSTEC, конференции

остек, OSTEC, конференции

остек, OSTEC, конференции

8 и 9 декабря 2016 года сотрудники ОСТЕК из всех регионов России собрались на ежегодной корпоративной обучающей конференции.  Прибыли представители из Сибири, Дальнего Востока, Казахстана, Центральной России, Северно-Западного округа, Южной части России.

 В течение двух учебных дней, проведенных в Москве и Калуге, сотрудники изучали технические особенности продукции, обсуждали тонкости  введенных в ассортимент ОСТЕК новинок, ознакамливались с новыми инструментами САПР и возможностями технической поддержки наших клиентов.  На мероприятии также выступали приглашенные эксперты, проводился тренинг для сотрудников, работающих «в полях».

 Помимо прочего, весь коллектив посетил одно из производств ОСТЕК в г. Калуге, где в прошедшем году были запущены новые линии и новое  оборудование.

 Каждому сотруднику перед началом обучения было выдано индивидуальное задание, которое выполнялось в виде «квеста» с поиском ответов на  заданные вопросы.

 Все участники успешно выполнили «боевую» задачу, общекорпоративный балл выполнения которой составил 8,6 из 10.

 Наметив общие для компании планы на следующий год и поздравив друг друга с наступающим праздником на банкете, сотрудники ОСТЕК  отправились с новыми знаниями и «зарядом» выполнять свои текущие задачи на рабочих местах.

Компания: ОСТЕК
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