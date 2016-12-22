В ОСТЕК прошла ежегодная обучающая конференция для сотрудников

Розыгрыш умных часов!
26 декабря 2016, 16:26
Рубрика: Новости компаний
Метки: ОСТЕК, OSTEC, КОНФЕРЕНЦИИ
8 и 9 декабря 2016 года сотрудники ОСТЕК из всех регионов России собрались на ежегодной корпоративной обучающей конференции. Прибыли представители из Сибири, Дальнего Востока, Казахстана, Центральной России, Северно-Западного округа, Южной части России.
В течение двух учебных дней, проведенных в Москве и Калуге, сотрудники изучали технические особенности продукции, обсуждали тонкости введенных в ассортимент ОСТЕК новинок, ознакамливались с новыми инструментами САПР и возможностями технической поддержки наших клиентов. На мероприятии также выступали приглашенные эксперты, проводился тренинг для сотрудников, работающих «в полях».
Помимо прочего, весь коллектив посетил одно из производств ОСТЕК в г. Калуге, где в прошедшем году были запущены новые линии и новое оборудование.
Каждому сотруднику перед началом обучения было выдано индивидуальное задание, которое выполнялось в виде «квеста» с поиском ответов на заданные вопросы.
Все участники успешно выполнили «боевую» задачу, общекорпоративный балл выполнения которой составил 8,6 из 10.
Наметив общие для компании планы на следующий год и поздравив друг друга с наступающим праздником на банкете, сотрудники ОСТЕК отправились с новыми знаниями и «зарядом» выполнять свои текущие задачи на рабочих местах.