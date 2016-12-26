В краснодарском энергорайоне к электросетям присоединено более 9 тысяч новых абонентов

Розыгрыш умных часов!
26 декабря 2016, 14:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
С начала 2016 года к электрическим сетям Краснодарского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») присоединены более девяти тысяч новых потребителей.
Общая мощность подключенных объектов превысила 127 МВт. Всего с начала года в Краснодарские электросети поступило около семи тысяч заявок на увеличение мощности и на присоединение новых объектов. В большинстве случаев - это заявки на присоединение частных домов, крестьянско-фермерских хозяйств, теплиц. Среди крупных заявителей – конезавод «Олимп Кубани», компания «Лидерстрой» в Динском районе, «Газпром газомоторное топливо» в Тахтамукайском районе Адыгеи.
По словам директора Краснодарских электросетей Владимира Михайлова, работа, нацеленная на повышение качества электроэнергии потребителей, развитие предприятий агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, сельского хозяйства и обеспечение их надежным энергоснабжением – на особом контроле.
Для удобства потребителей в зоне ответственности Краснодарского филиала Кубаньэнерго действует центр обслуживания потребителей и пять местных пунктов – в Динском, Северском, Горячеключевском районах Краснодарского края и Тахтамукайском, Теучежском районах Республики Адыгеи.
Подразделения по работе с потребителями функционируют по принципу «единого окна». Здесь граждане могут получить информацию о порядке технологического присоединения к электросетям, оформлении и получении документов на техприсоединение, подать жалобу или обращение, а также оставить письменное обращение о получении дополнительных электросетевых услуг. Также потребители смогут найти всю информацию по вопросам технологического присоединения на сайте ПАО «Кубаньэнерго» www.kubanenergo.ru. Телефон горячей линии ПАО «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52. Звонок по России бесплатный.