Выход Воркуты на энергорынок отложен

"Т Плюс" Виктора Вексельберга получит обещанное президентом РФ финансирование на модернизацию генерации в Воркуте. ФАС уже включила первую часть капзатрат — 245 млн руб.— в энерготарифы Воркутинских ТЭЦ на вторую половину 2017 года. До конца модернизации регион останется в неценовом сегменте энергорынка, который работает полностью по тарифам, и Минэнерго, по данным "Ъ", уже доложило о готовности притормозить вывод Коми в ценовой сегмент оптового рынка.



Правление ФАС разрешило включить в энерготарифы на второе полугодие 2017 года для Воркутинских ТЭЦ "Т Плюс" (входит в "Ренову" Виктора Вексельберга) 244,7 млн руб. затрат на модернизацию. Как пояснили "Ъ" в "Т Плюс", деньги пойдут на ремонт котлов и другого оборудования на ТЭЦ-2 и перевод Центральной водогрейной котельной (ЦВК) с мазута на газ, что позволит снизить расходы на топливо.



В ноябре Владимир Путин дал ряд поручений, призванных оздоровить энергосистему Коми,— в частности, оплатить из тарифа часть затрат на модернизацию энергообъектов Воркуты (объем инвестпрограммы — 1,7 млрд руб.). В рамках модернизации ЦВК может быть переведена с мазута на газ уже к отопительному сезону 2018-2019 годов. На газ планируется перевести и Воркутинскую ТЭЦ-2 (270 МВт) (см. "Ъ" от 14 ноября). Этому предшествовал длительный скандал вокруг энергетики Воркуты: в августе врио главы Коми Сергей Гапликов жаловался президенту на аварийное состояние ТЭЦ и намерение "Т Плюс" продать эти активы. Президент в ответ раскритиковал энергетиков за "разгильдяйство и жульничество", а в отношении совладельца "Реновы" Евгения Ольховика и главы "Т Плюс" Бориса Вайнзихера позднее возбудили уголовные дела.



В правительстве Коми "Ъ" пояснили, что, хотя включение инвестсоставляющей рискует повлиять на тарифы, возможное увеличение не превысит федеральных и республиканских "ограничений роста платы граждан за коммунальные услуги". По ноябрьскому распоряжению правительства средний рост платы граждан не превысит 4%, предельный рост коммунальных тарифов для республики — 4,1%. В "Т Плюс" говорят, что включение инвестсоставляющей в тариф увеличит стоимость электроэнергии для потребителей менее чем на 1%, причем на тарифы для населения влияния не будет. Тарифы на электроэнергию устанавливаются на год с 1 июля, поэтому решение об учете капзатрат возможно только со второго полугодия. "В дальнейшем размер инвестпрограммы, который может быть учтен в тарифе, будет рассматриваться ФАС",— говорят в компании.



Рост цен сдерживает и принятое президентом решение о сохранении Коми в пределах неценового сегмента оптового энергорынка, где тарифы регулируются государством, до окончания модернизации. Поручение предписывает принять все необходимые меры до 15 января. Минэнерго, рассказали "Ъ" два источника, знакомые с ситуацией, уже доложило правительству о готовности не инициировать включение Коми в ценовые зоны, как и планировало. В самом министерстве не комментируют ситуацию.



Наталья Порохова из АКРА отмечает, что при включении Коми в перечень ценовых зон энергорынка местные станции, в подавляющем большинстве старые, столкнулись бы с недостатком финансирования, поскольку стоимость отбора мощности ниже их топливных издержек. Механизма, который позволил бы увеличить тариф на мощность, чтобы покрыть затраты на модернизацию, пока нет.



Источник: Коммерсант.

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