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Отраслевые новости: Энергетика

На базе холдинга "ТИТАН-2" открылся учебный центр СРО атомной отрасли

На базе холдинга ТИТАН-2 открылся учебный центр СРО атомной отрасли

26 декабря 2016, 15:18
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2

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Он стал третьим,  "Северо-западным" филиалом единого "Учебного центра профессиональной подготовки работников строительного комплекса атомной отрасли".

К открытию учебного центра НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и холдинг «ТИТАН-2» готовились в течение года. Одна из производственных площадок холдинга была полностью переоборудована для процесса обучения. Отныне здесь будут получать новые знания и повышать свою квалификацию специалисты, занятые на объектах строительства атомной отрасли.

Для сотрудников холдинга "ТИТАН-2", участвующих в строительстве Ленинградской атомной станции и других объектов, а также для тех, кто будет задействован на возведении финской атомной станции "Ханхикиви 1", обучение в центре станет обязательным.

По словам президента СРО атомной отрасли Виктора Опекунова, возможность пройти обучение на базе нового учебно-производственного комплекса будет не только у специалистов профильных предприятий.

Компания: Холдинг "ТИТАН-2"
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