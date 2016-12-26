На базе холдинга "ТИТАН-2" открылся учебный центр СРО атомной отрасли

Розыгрыш умных часов!
26 декабря 2016, 15:18
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2
Он стал третьим, "Северо-западным" филиалом единого "Учебного центра профессиональной подготовки работников строительного комплекса атомной отрасли".
К открытию учебного центра НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и холдинг «ТИТАН-2» готовились в течение года. Одна из производственных площадок холдинга была полностью переоборудована для процесса обучения. Отныне здесь будут получать новые знания и повышать свою квалификацию специалисты, занятые на объектах строительства атомной отрасли.
Для сотрудников холдинга "ТИТАН-2", участвующих в строительстве Ленинградской атомной станции и других объектов, а также для тех, кто будет задействован на возведении финской атомной станции "Ханхикиви 1", обучение в центре станет обязательным.
По словам президента СРО атомной отрасли Виктора Опекунова, возможность пройти обучение на базе нового учебно-производственного комплекса будет не только у специалистов профильных предприятий.