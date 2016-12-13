29-я международная выставка СВЯЗЬ-2017

Международная выставка «Связь» является крупнейшим выставочным проектом в Восточной Европе для решений и продуктов в области ИТ и телекоммуникаций с экспозиционной площадью 22 576 кв.м. Из года в год она представляет передовые достижения рынка, новые технологии, а также является местом встречи лидеров и профессионалов отрасли.

Выставка СВЯЗЬ – проходит в рамках «Российской недели высоких технологий» в состав которой так же входят: Бизнес-форум: «СВЯЗЬ 2017: Фундамент цифровой трансформации: государство, общество, бизнес»; Расширенное заседание Федерального агентства связи (Россвязь); Большой Медиа-Коммуникационный Форум; Чемпионат VSAT; специализированная выставка в области спутниковой навигации «Навитех»; XI Международный навигационный форум; Открытая гонка дронов: Drone Racing и др.

Мероприятия проходила при традиционной поддержке Государственной Думы ФС РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства связи (Россвязь), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

Тематика выставки СВЯЗЬ охватывает все сегменты рынка: Связь. Технологии, оборудование, решения и услуги; Сети передачи данных; Телекоммуникационная и сетевая инфраструктура; Телевизионное и –радиовещание; Программное обеспечение; IT-услуги; Мобильные платежи; Интернет-технологии и услуги; ЦОДы; Работа и карьера в телекоммуникационной и IT-отрасли.

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В 2016 году в выставке «Связь» приняли участие более 320 компаний-лидеров рынка из 17 стран. Выставку посетили более 16 тыс. специалистов из 56 стран.

Уже стали участниками выставки «Связь-2017»: «АРД Сатком Сервис» ООО, «Натекс» ГК, «Интерспутник», «Космическая связь» ГК, «Ростехнологии» ГК, Инновационный центр «Сколково, «Морион» ОАО, «АйПиМатика» ООО, Пермский телефонный завод «ТЕЛТА», «Микран» НПФ, «Инкаб» ООО, «Группа Энэлт» ООО, «Ирэ-Полюс» НТО, «Супертел» ОАО, Riello Ups, Intelsat, Corning, Rohde & Schwarz, Sumitomo Electric, Белтелекабель, IP Infusion, 3СХ, Satel, Telrad Networks, Coats и др.

Одним из основных акцентов «Связи-2017» станет реализация плана по импортозамещению в области общесистемного ПО. Так, на выставке запланирован салон «Сделано в России», где будут продемонстрированы новинки отечественных разработчиков и производителей телеком-оборудования.

Важным событием в рамках выставки станет экспозиция салона «СОФТ», в котором будут представлены мобильные и корпоративные операционные системы, системы управления базами данных, средства управления облачной инфраструктурой и виртуализацией, в том числе на базе российских процессоров.

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