АО "БЭСК" ввело в эксплуатацию подстанцию 110 кВ "Ирек"

Розыгрыш умных часов!
27 декабря 2016, 17:40
Рубрика: Энергетика
Метки: БАШКИРЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
27 декабря 2016 года ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») сделало хороший предновогодний подарок жителям Чишминского района Башкирии, поставив под рабочее напряжение подстанцию 110/35/10 кВ «Ирек» на окраине поселка Чишмы. В торжественной церемонии сдачи энергообъекта в эксплуатацию приняли участие представители Правительства РБ, администрации Чишминского района, руководство группы компаний АО «БЭСК».
На ПС 110/35/10 кВ «Ирек» смонтированы два силовых трансформатора по 25 МВА, блочное оборудование распредустройств 35 и 110 кВ, включающее 3 элегазовых выключателя 110 кВ, 5 элегазовых выключателей 35 кВ, 10 разъединителей 110 кВ, 12 разъединителей 35 кВ и другое оборудование.
От ПС «Ирек» до ПС 110 кВ «Дема» проложили 33,6 км волоконно-оптической линии связи, которая предназначена для передачи телеметрической информации о состоянии оборудования в Центр управления сетями ООО «Башкирэнерго» и в филиал АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ.
Сетевиками построен шлейфовый заход на ПС «Ирек» от ВЛ 110 кВ «Дема – Раевка «зеленая», общая протяженность ВЛ составила 3,7 км, из них 2,5 км находится в пойменной заливаемой части р. Дема. Завершено строительство перехода ВЛ 110 кВ через Транссибирскую железнодорожную магистраль.
ПС 110 кВ «Ирек» должна решить проблему энергоснабжения сразу четырех новых микрорайонов п. Чишмы - Заречный, Заречный-1, Заречный-2 и Северный, а также примыкающих деревень Илькашево и Еремеево. Введение в эксплуатацию новой подстанции создаст условия для присоединения новых потребителей.
Также ПС «Ирек» разгрузит ПС «Чишмы районная» по ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Чишмы-тяга», которая находится на балансе АО «Российские железные дороги» и, в первую очередь, предназначена для надежности электроснабжения железной дороги и лишь затем - для других потребителей.
С появлением новой подстанции «Ирек» повысится надежность и качество электроснабжения крупных промышленных и социальных объектов района: ОАО «Чишминское» (крупнейший в Башкирии производитель подсолнечного масла), ЖБЗ, Дома культуры и районной больницы, а также физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Будет дан импульс развитию ОАО «Чишминский хладокомбинат», ОАО «Чишминский сахарный завод», ООО «Башмодульстрой».
Генподрядчиком строительства подстанции выступило дочернее предприятие АО «БЭСК» - ООО «БЭСК Инжиниринг». Инвестиции АО «БЭСК» в строительство подстанции составили 228 млн рублей, в строительство шлейфового захода – еще 64 млн рублей.