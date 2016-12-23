Энергетики МРСК Центра и Приволжья осуществили мечту воспитанников подшефного детского дома

Аромат плавленого сыра и хруст нежной корочки – в преддверии новогоднего праздника столовая подшефной коррекционной школы-интерната №8 г. Нижнего Новгорода детского дома превратилась в настоящую итальянскую пиццерию.



Энергетики МРСК Центра и Приволжья исполнили давнюю мечту ребят - организовали очередной кулинарный мастер-класс, где вместе с воспитанниками испекли новогоднюю пиццу. День любителей пиццы - так назвали ребята праздник кулинарного мастерства по приготовлению итальянского национального блюда. Секреты красоты и вкуса итальянской пиццы по-нижегородски раскрыл профессиональный повар, приехавший в гости к ученикам 8-11 классов школы-интерната №8 вместе с командой молодых активистов МРСК Центра и Приволжья.



Девочки и мальчики встретили энергетиков яркими улыбками и сверкающими глазами, ведь их желание, загаданное еще летом, наконец-то сбылось. 5 команд подростков под руководством повара и кулинаров-энергетиков в течение часа учились работать с тестом, раскатывать ровные пластины и наполнять их начинкой. Дети старались не только равномерно распределить начинку по всему периметру основы для пиццы, но и сделать это максимально красиво и интересно. В результате на итальянских пирогах появились цветы и узоры, в каждый шедевр ребята вложили массу терпения и фантазии. За чаем хозяева и гости угощались блюдом, приготовленным своими руками, а символ наступающего года - яркий и озорной Петух пожелал всем удачи и здоровья в Новом году. «Много лет подряд мы ездим к ребятам из нашего подшефного детского дома, каждый год ребята показывают нам потрясающие спектакли, волшебные сказки и чудесные концерты. В этот раз мы решили быть не просто зрителями, а участниками приятных предновогодних хлопот,- подчеркнула заместитель генерального директора по корпоративному управлению Лада Подольская,- формат праздничной встречи выбрали неслучайно, летний мастер-класс по изготовлению вареников пришелся по душе и энергетикам и детям, и мы решили продолжить традицию совместного кулинарного творчества».



Ежегодно сотрудники МРСК Центра и Приволжья собирают средства на оказание помощи коррекционной школе-интернату №8. В этом году энергетики по традиции купили сладкие подарки для воспитанников, а также необходимые предметы быта.