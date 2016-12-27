"Газпром" увеличил физическую загрузку газопровода OPAL до 80%

Физическая загрузка восточного отвода от магистрали "Северный поток" OPAL в понедельник выросла до более чем 81% (исходя из пропускной способности в 36 млрд куб. м в год), свидетельствуют данные оператора магистрали OPAL Gastransport GmbH.



Суммарная загрузка "Северного потока" (сдает газ в отводы OPAL и NEL) выросла до 97%, исходя из пропускной способности в 55 млрд куб. м в год.



Еще в 2009 году ЕК согласилась исключить OPAL из-под регулирования, потребовав провести для чешского рынка аукцион "gas release" (продажи газа в соответствии с условиями, установленными регулятором). "Газпром" отказался выполнять это условие, и 50% мощностей OPAL были заморожены. Теперь Еврокомиссия сокращает резерв до 10% (при спросе третьих сторон может увеличиться до 20%), а оставшиеся 40% будут выставлены на открытый аукцион на платформе PRIZMA в январе, и "Газпром" сможет принять в нем участие, передает Интерфакс.



Вместе с тем, по данным польской PGNiG, которая активно критикует решение Еврокомиссии об увеличении допуска "Газпрома" к OPAL, новые тарифы и новые правила доступа к газопроводу OPAL вступили уже с 19 декабря.



Вслед за PGNiG правительство Польши раскритиковало и попробовало оспорить соглашения о доступе к мощностям газопровода OPAL. Они настаивают, что решение ЕК об увеличении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода OPAL станет "реальной угрозой для энергетической безопасности и стабильности поставок газа в Польшу и Европейский Союз".



Кроме того, решение ЕК, которое открывает возможности для "Газпрома" увеличить объемы поставок газа в Европу в обход Украины, вызвало возмущение в Киеве. Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что проект газопровода "Северный поток-2" не имеет экономического обоснования, а лишь направлен на "продолжение гибридной войны, экспансию" и причинение материального ущерба Украине и другим странам.

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