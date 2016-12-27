Глава "Россетей" и Вице-президент корпорации Тошиба обсудили дальнейшие планы сотрудничества

Розыгрыш умных часов!
27 декабря 2016, 14:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, СИЛОВЫЕ МАШИНЫ – ТОШИБА. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
23 декабря, по случаю 5-летия завода «Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы», Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин провел встречу с Вице-президентом Компании энергетических систем и решений корпорации Тошиба, руководителем Дивизиона систем передачи и распределения Харадзоно Коити.
Открывая встречу, Олег Бударгин поздравил лично Харадзоно Коити и в его лице коллектив предприятия с 5-летием работы завода, отметил результаты текущего сотрудничества, и выразил уверенность в дальнейшей плодотворной работе Группы компаний «Россети» и корпорации Тошиба.
Стороны обсудили промежуточные итоги сотрудничества, а также наметили новые пути для расширения взаимодействия в области формирования и развитии интеллектуальных электрических сетей, научно-исследовательских разработок в рамках задач модернизации электросетевого комплекса и повышения энергетической безопасности.
Тошиба является одним из стратегических партнеров компании «Россети». Корпорация принимает активное участие в модернизации российского электросетевого комплекса. В частности, в рамках реализации проекта энергоснабжения иннограда Сколково оборудование произоводства Тошиба было установлено на подземной подстанции 220 кВ Сколково. Крупным совместным проектом стала локализация производства энергоэффективного и высокотехнологичного энергетического оборудования на территории России. Японский производитель участвовал в строительстве совместного предприятия с ОАО «Силовые машины» по выпуску силовых и автотрансформаторов классом напряжения от 110 до 750 кВ и мощностью от 25 до 630 МВА в Санкт-Петербурге.
В рамках торжественного мероприятия глава «Россетей» вручил почетные знаки «За вклад в развитие электросетевого комплекса» I степени представителям ООО «Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы»: генеральному директору Андрею Пищикову, директору по качеству Масаки Утияма, заместителю главного конструктора Александру Южакову, начальнику испытательного центра Богдану Звезди лину, эксперту по проектированию Цунео Кобаяси, главному техническому специалисту Косаку Хомму.