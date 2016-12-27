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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Глава "Россетей" и Вице-президент корпорации Тошиба обсудили дальнейшие планы сотрудничества

 23 декабря, по случаю 5-летия завода «Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы», Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин провел встречу с Вице-президентом Компании энергетических систем и решений корпорации Тошиба, руководителем Дивизиона систем передачи и распределения Харадзоно Коити.

Открывая встречу, Олег Бударгин поздравил лично Харадзоно Коити и в его лице коллектив предприятия с 5-летием работы завода, отметил результаты текущего сотрудничества, и выразил уверенность в дальнейшей плодотворной работе Группы компаний «Россети» и корпорации Тошиба.

Стороны обсудили промежуточные итоги сотрудничества, а также  наметили новые пути для расширения взаимодействия в области формирования и развитии интеллектуальных электрических сетей, научно-исследовательских разработок в рамках задач модернизации электросетевого комплекса и повышения энергетической безопасности.

Тошиба является одним из стратегических партнеров компании «Россети». Корпорация принимает активное участие в модернизации российского электросетевого комплекса. В частности, в рамках реализации проекта энергоснабжения иннограда Сколково оборудование произоводства Тошиба было установлено на подземной подстанции 220 кВ Сколково. Крупным совместным проектом стала локализация производства энергоэффективного и высокотехнологичного энергетического оборудования на территории России. Японский производитель участвовал в строительстве совместного предприятия с ОАО «Силовые машины» по выпуску силовых и автотрансформаторов классом напряжения от 110 до 750 кВ и мощностью от 25 до 630 МВА в Санкт-Петербурге.

В рамках торжественного мероприятия глава «Россетей» вручил почетные знаки «За вклад в развитие электросетевого комплекса» I степени представителям ООО «Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы»: генеральному директору Андрею Пищикову, директору по качеству Масаки Утияма, заместителю главного конструктора Александру Южакову, начальнику испытательного центра Богдану Звезди лину, эксперту по проектированию Цунео Кобаяси, главному техническому специалисту Косаку Хомму.

Компания: ПАО "Россети"

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