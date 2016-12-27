"Нижновэнерго": 344 трансформаторные подстанции отремонтированы в Арзамасских электрических сетях

Розыгрыш умных часов!
27 декабря 2016, 17:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО
В филиале «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги реализации производственной программы в производственном отделении «Арзамасские электрические сети» за 2016 г. В течение года арзамасские энергетики выполнили ремонт 1477,845 км воздушных линий электропередачи и 344 трансформаторных подстанций.
Арзамасские электросети обеспечивают электроснабжение потребителей восьми районов юга Нижегородской области: Арзамасского, Большеболдинского, Вадского, Лукояновского, Первомайского, Перевозского, Починковского и Шатковского. Общая численность потребителей составляет 178 тыс. человек.
В уходящем году специалисты производственного отделения выполнили ремонт 1477,845 км воздушных линий (ВЛ), среди которых 95,93 км ВЛ 35-110 кВ и 1381,915 км ВЛ 0,4-10 кВ. Осуществлены ремонтные работы на 344 трансформаторных подстанциях (ТП) 6-10/0,4 кВ, а также на 11 подстанциях (ПС) напряжением 35-110 кВ. Арзамасскими энергетиками было расчищено и расширено 349,5 га просек линий электропередачи.
Кроме того, в рамках реализации инвестиционной программы было введено 2,2 МВА мощностей и 42,56 км линий электропередачи различного класса напряжения. Также специалисты Арзамасских сетей осуществили технологическое присоединение нескольких крупных объектов: свиноводческого комплекса ООО «ННПП» на 6000 свиноматок полного цикла в Вадском районе, мегафермы ООО «АгроЭкоСистемы» на 1150 фуражных коров с системой добровольного доения VMS в Лукояновском районе, картофельного хранилища ООО ПК «Нижегородская Картофельная Система» в Лукояновском районе.