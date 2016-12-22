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Новости компаний

Продукция "Камского кабеля" вошла в список "100 лучших товаров России"

Продукция Камского кабеля вошла в список 100 лучших товаров России

27 декабря 2016, 14:47
Рубрика: Новости компаний
Метки: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

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Продукция предприятия «Камский кабель» вновь отмечена среди «100 лучших товаров России». Звание Дипломанта конкурса присуждено кабелю силовому типа EPRon с медными жилами, изоляцией из этиленпропиленовой резины, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести марки РВГнг(А)-ХЛ напряжением 1 кВ, изготавливаемому по ТУ 16.К180-035-2012. Это же изделие удостоено звания Новинки.

Данный кабель не распространяет горение при групповой прокладке (категория А). Он предназначен для передачи и распространения электрической энергии в электрических сетях на номинальное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц. Кабель можно эксплуатировать в помещениях, вне помещений, во влажной среде, в трубах или каналах, в каменных кладках, металлических конструкциях, открытой проводке при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С.

Применение в качестве изоляции этиленпропиленовой резины обеспечивает бесперебойную работу кабеля при рабочей температуре проводника, равной 105°С, с пиковыми значениями до 130°С и удовлетворяет высоким значениям допустимой токовой нагрузки, оставляя при этом хороший запас прочности.

Завод «Камкабель» неоднократно становился победителем конкурса «100 лучших товаров России», что является подтверждением высокого качества продукции и уникальных характеристик.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Камский кабель"
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