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Отраслевые новости: Россия

Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России

Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России

27 декабря 2016, 13:34
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ-2014

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Президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из материковой России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ. Запуск газопровода позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей Крыма путем интеграции газопровода в существующую газотранспортную систему полуострова.

В церемонии пуска в режиме видеоконференции с Крымом приняли участие из Москвы глава Республики Крым Сергей Аксенов и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, из Симферополя — гендиректор ГУП "Черноморнефтегаз" Игорь Шабанов, передает РИА Новости.

Общая протяженность газопровода составляет 358,7 километра, включая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также газопровод-отвод на Симферополь протяженностью 27,3 километра.

О завершении работ по присоединению крымской газотранспортной инфраструктуры Путин сообщил на большой пресс-конференции 23 декабря. Он отметил, что на пике энергонагрузок зимой Крым потребляет 1,2-1,3 тысячи мегаватт электроэнергии. Ранее 800 мегаватт из них обеспечивалось подачей электроэнергии из Украины. В настоящее время собственная генерация составляет 1-1,1 тысячи мегаватт, а вместе с передвижными электростанциями — 1,3 тысячи мегаватт. После того, как в Крым начнутся поставки газа, на полуострове также начнется строительство двух электростанций мощностью 470 мегаватт каждая. В итоге, отметил российский лидер, общая генерация в Крыму составит порядка 2 тысяч мегаватт.

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