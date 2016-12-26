 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Саратовские энергетики успешно борются с гололедом на проводах

Погодные условия, сложившиеся за последние несколько суток в правобережных районах Саратовской области (повышение температуры, юго-западный ветер 1-3 м/с, изморозевые туманы, осадки в виде снега), привели к образованию гололедно-изморозевых отложений на проводах воздушных линий электропередачи (ВЛ).

Во избежание повреждений ВЛ, вызванных образованием гололеда на проводах, специалисты филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Саратовские распределительные сети» в период с 24.12.2016 по 26.12.2016 провели 28 плавок гололедных образований на проводах и грозотросах ВЛ 6-110 кВ. Ведется непрерывный мониторинг гололедной ситуации.

Для проведения плавок гололеда на проводах ВЛ 6- 10 кВ линии выводятся в ремонт с временным прекращением электроснабжения потребителей. Затем на воздушных линиях электропередачи создаются искусственные короткие замыкания, приводящие к нагреву проводов до температуры таяния льда. Этот способ борьбы с гололедом является наиболее эффективным.

При подготовке к осенне-зимнему периоду во всех филиалах ПАО «МРСК Волги» ежегодно выполняется ревизия схем плавок гололеда, проводятся пробные плавки гололедных отложений.

Компания: ПАО "МРСК Волги"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!