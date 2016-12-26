Саратовские энергетики успешно борются с гололедом на проводах

Розыгрыш умных часов!
27 декабря 2016, 17:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: САРАТОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
Погодные условия, сложившиеся за последние несколько суток в правобережных районах Саратовской области (повышение температуры, юго-западный ветер 1-3 м/с, изморозевые туманы, осадки в виде снега), привели к образованию гололедно-изморозевых отложений на проводах воздушных линий электропередачи (ВЛ).
Во избежание повреждений ВЛ, вызванных образованием гололеда на проводах, специалисты филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Саратовские распределительные сети» в период с 24.12.2016 по 26.12.2016 провели 28 плавок гололедных образований на проводах и грозотросах ВЛ 6-110 кВ. Ведется непрерывный мониторинг гололедной ситуации.
Для проведения плавок гололеда на проводах ВЛ 6- 10 кВ линии выводятся в ремонт с временным прекращением электроснабжения потребителей. Затем на воздушных линиях электропередачи создаются искусственные короткие замыкания, приводящие к нагреву проводов до температуры таяния льда. Этот способ борьбы с гололедом является наиболее эффективным.
При подготовке к осенне-зимнему периоду во всех филиалах ПАО «МРСК Волги» ежегодно выполняется ревизия схем плавок гололеда, проводятся пробные плавки гололедных отложений.