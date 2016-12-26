Специалист Lapp Group Россия отвечает на вопросы о продукции компании

Как ранее сообщалось, в ноябре текущего года компания «Кабель.РФ» стала информационным партнером Lapp Group Россия – одного из ведущих мировых поставщиков кабельно-проводниковой продукции. Последним из достижений такого сотрудничества стало улучшение качества информационной поддержки. Так, теперь на сайте «Кабель.РФ» на все вопросы, касающиеся продукции Lapp Group Россия, отвечает технический специалист компании-производителя Юрий Павлов.

«Предоставление полной и актуальной информации о продукции позволяет клиентам выбрать то, что им действительно нужно. Lapp Group Россия осознает всю важность работы информационных сервисов, поэтому руководство компании с удовольствием поддержали инициативу «Кабель.РФ». И мне очень приятно знать, что я тоже внесу свой вклад в достойное информирование о продукции нашей компании», - комментирует Юрий Павлов.