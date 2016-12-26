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Новости компаний

Специалист Lapp Group Россия отвечает на вопросы о продукции компании

Специалист Lapp Group Россия отвечает на вопросы о продукции компании

27 декабря 2016, 15:33
Рубрика: Новости компаний
Метки: Lapp Group, КАБЕЛЬ.РФ, Lapp Group Russia

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Как ранее сообщалось, в ноябре текущего года  компания «Кабель.РФ» стала информационным партнером Lapp Group Россия – одного из ведущих мировых  поставщиков кабельно-проводниковой продукции.  Последним из  достижений такого сотрудничества стало улучшение качества информационной поддержки. Так, теперь на сайте «Кабель.РФ» на все вопросы, касающиеся продукции Lapp Group Россия, отвечает технический специалист компании-производителя Юрий Павлов.

 «Предоставление полной и актуальной информации о продукции позволяет клиентам выбрать то, что им действительно нужно. Lapp Group Россия осознает всю важность работы информационных сервисов, поэтому руководство компании с удовольствием поддержали инициативу «Кабель.РФ». И мне очень приятно знать, что я тоже внесу свой вклад в достойное информирование о продукции нашей компании», - комментирует Юрий Павлов.

Компания: Кабель.РФ
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