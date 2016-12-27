Свердловские энергетики подвели итоги уходящего года и рассказали о перспективах развития в 2017 году

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на итоговой пресс-конференции отметил, что знаковым событием для энергохозяйства Среднего Урала стал пуск в сентябре этого года ТЭЦ «Академическая» в Екатеринбурге, отвечающей самым высоким мировым стандартам безопасности и энергоэффективности.



ТЭЦ Академическая построена была с нуля, фактически «в чистом поле», и в рекордно короткий срок. Закладка первого камня этого важнейшего для уральской столицы энергообъекта состоялась в феврале 2014 года, а уже в конце июня нынешнего года ТЭЦ «Академическая» выдала в Единую энергетическую систему Екатеринбурга первые 40 МВт. Параллельно шли работы по подготовке пуска паровой турбины, первый толчок которой был произведен в июле. В строительство новой ТЭЦ, которая нынче согревает и обеспечивает горячей водой жителей Академического и части Юго-Западного районов Екатеринбурга, не было вложено ни копейки бюджетных средств. Возводили ее на частные инвестиции компании «Т Плюс», входящей в группу компаний «Ренова». Их общий объем составил почти 12 млрд рублей.



- Год для нас выдался напряженный, но результативный, - заявил директор Свердловского филиала группы «Т Плюс» Владимир Бусоргин. - Конечно же, главное событие - пуск ТЭЦ «Академическая». С 1 июля нынешнего года мы начали операционную деятельность ЕТК, и нам удалось за короткий период подготовить город к зиме. В следующем году планируем продолжить развитие, увеличив инвестпрограмму по теплосетям Екатеринбурга почти в 3 раза - до 1,34 млрд рублей. Кроме того, мы надеемся совместно с правительством Свердловской области и администрацией Екатеринбурга начать работу по переводу отдельного района города с открытой схемы теплоснабжения на закрытую.



В июле этого года в крупнейшем уральском мегаполисе появилась Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК), которая объединила усилия муниципалитета и частной компании по снабжению города теплом. Ее учредителями стали от муниципалитета - МУП «Екатеринбургэнерго», от компании «Т Плюс» - ООО «СТК». С выходом на рынок ЕТК все тепловые сети, от источника до потребителя, становятся теперь единым технологическим комплексом. Это в свою очередь помогает решить многие задачи, в том числе одну из главных - переход с открытой схемы горячего водоснабжения на закрытую. От этого, кстати, и зависит коренное улучшение качества горячей воды.



В Екатеринбурге осуществить переход на закрытую схему теплоснабжения будет непросто. Сейчас специалисты производят расчеты, где наиболее эффективно можно будет осуществить этот «исторический» переход. Таким районом может стать в уральской столице Ботанический, поскольку рядом находится новая ТЭЦ «Академическая».