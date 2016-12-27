 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

В ЕАЭС одобрили условия создания общего рынка электроэнергии и транспорта

В ЕАЭС одобрили условия создания общего рынка электроэнергии и транспорта

27 декабря 2016, 16:44
Рубрика: Россия
Метки: ЕАЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Обсудить на форуме

189 просмотров

Главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрили документы по созданию общего транспортного рынка и общего рынка электроэнергии, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

"Приняты документы относительно создания общего рынка электроэнергии. Эта программа предполагает либерализацию отношений по продаже энергии, будет выстроена торговая площадка, (в документе) описаны механизмы того, как будут национальные субъекты, уполномоченные в этой сфере, вести между собой диалог, как будет осуществляться торговля на этой платформе", — сказал Саркисян по итогам заседания Высшего евразийского экономического союза (ВЕЭС), передает РИА Новости.

"Также одобрены документы относительно создания общего транспортного рынка. Этот документ тоже имеет принципиальное значение для либерализации отношений в сфере, чтобы были созданы равные условия для всех участников рынка. Это приведет к углублению конкуренции и в целом создаст более благоприятные условия", — добавил он.

Всего, по словам Саркисяна, на заседании ВЕЭС было рассмотрено 25 вопросов в разных сферах, в том числе внешней и внутренней торговли.

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!