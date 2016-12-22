В "Колэнерго" прошла тренировка по пресечению несанкционированного проникновения на объект

Розыгрыш умных часов!
27 декабря 2016, 15:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО, УЧЕНИЯ
В Центральных электрических сетях филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») прошла тренировка, в ходе которой отработаны действия персонала производственной базы службы механизации и транспорта, сотрудников охранного предприятия и вневедомственной охраны при несанкционированном проникновении постороннего лица на территорию.
«Оценивались действия персонала предприятия и охраны, обнаружившей в ходе тренировки «проникновение» на территорию производственной базы постороннего лица, - пояснил ведущий специалист службы безопасности Сергей Бугера. – Согласно действующим регламентам на место происшествия с помощью системы тревожной сигнализации был вызван наряд вневедомственной охраны».
По оценке специалистов, все участники тренировки действовали правильно, время прибытия вневедомственной охраны по вызову не превысило нормативного.