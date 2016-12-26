В медеплавильном цехе Уралэлектромеди "засучили рукава"

Розыгрыш умных часов!
27 декабря 2016, 17:48
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ
В медеплавильном цехе АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) после капитального ремонта фильтровального оборудования состоялся запуск газоочистного комплекса анодной печи №4. Стоимость проекта составила 7,4 млн. рублей.
- Новое фильтровальное оборудование повысит надежность работы газоочистки и срок её эксплуатации, - отметил главный инженер Алексей Королёв.
Производительность пылеулавливающего оборудования составит до 150 тысяч м³час технологических газов анодной печи. Площадь поверхности фильтрации – 1400 м².
В настоящее время в здании газоочистки произведена замена металлоконструкции и корпуса фильтра ФРИР-1400, системы сжатого воздуха, системы выгрузки пыли, двух дымососов и комплекта фильтровальных рукавов и каркасов. Частично заменён технологический газоход на участке от печи до рукавного фильтра.
В рукавный фильтр установлено 648 фильтровальных рукавов. Новые рукава сшиты из высокопрочной ткани «Тефлон-PTFE», который отличается высокой теплостойкостью и не разрушается под влиянием агрессивных сред. Срок службы комплекта фильтровальных рукавов до шести лет. За одну плавку рукавный фильтр анодной печи №4 улавливает около 500 кг пыли: степень очистки технологических газов составляет 99,5 - 99,8%.
Капитальный ремонт проводился в течение двух месяцев специалистами медеплавильного цеха, управления проектных работ, управлением автоматизации АО «Уралэлектромедь».
Справка: рукавный фильтр ФРИР-1400 представляет собой пылеулавливающее оборудование для очистки технологических газов и отличается высокой степенью эффективности. От анодной печи технологический газ проходит по газоходу в систему газоочистки и через рукавный фильтр, где происходит процесс очистки от пыли. Уловленные пыли накапливаются в бункерах и выгружаются в биг-бэги. А затем отправляются на переработку в филиал «Производство полиметаллов» (г. Кировград).
В рамках экологической политики, утвержденной руководством АО «Уралэлектромедь», цеха по производству меди и драгметаллов оснащены газоочистными сооружениями. Первая газоочистка медеплавильного цеха была пущена в 1999 году. В 2003 году был окончательно построен весь газоочистный комплекс цеха. Запуск газоочистных установок полностью снял проблему загрязнения окружающего атмосферного воздуха отходами медеплавильного производства.