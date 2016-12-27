"Холдинг Кабельный Альянс" готов ежегодно перерабатывать до 4000 тонн отработавшего кабеля

Розыгрыш умных часов!
27 декабря 2016, 17:13
Рубрика: Новости компаний
Метки: ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС, ПОЛИ-СИСТЕМА, МЕДЬ, КАБЕЛЬ
ООО «ХКА» в 2016 году переработало порядка 2,5 тысячи тонн отслужившей свой срок кабельно-проводниковой продукции. Это на 30% больше, чем годом ранее. Мощности компании позволяют ежегодно перерабатывать до 4 тысяч тонн отработавшего кабеля методами измельчения и скальпирования. В первом случае старый кабель сначала дробят на высокотехнологичном шведском оборудовании фирмы REDOMA, затем металл отделяют от отходов изоляции и оболочки. На выходе получают чистый медный и алюминиевый гранулят (сечку), который впоследствии может быть использован для производства различных изделий.
В частности, медная сечка используется для изготовления трансформаторов, запчастей для машин и различных механизмов, комплектующих для сигнальных устройств, теплообменников. Алюминий после переработки подходит для производства тросов, крепежных устройств, металлопластиковых окон. Кроме того, он используется в материалах для отделки зданий. Переработанная изоляционная оболочка пригодится при изготовлении материалов для дорожного покрытия, стройматериалов и т.д.
На оборудовании ХКА можно измельчить кабель любого диаметра. Производительность установки составляет в среднем 2 тонны металла за одну смену. Оборудование оснащено защитными фильтрами. Кроме того, в отличие от обжига механическая переработка сама по себе более экологична.
Вторая технология, внедренная на предприятии, - скальпирование выработавшего свой ресурс нефтепогружного кабеля. На специальном оборудовании из кабеля извлекают токопроводящую жилу. Данный способ позволяет минимизировать потери.
Получить более подробную информацию о переработке кабельно-проводниковой продукции можно в ООО «Поли-Система» (г.Томск) по телефону (3822) 901-705 или направить запрос на электронный адрес poli-sistema@mail.ru.