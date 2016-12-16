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Отраслевые новости: Энергетика

АО "СПб ЭС" обеспечило наружное освещение дороги к острову Бычий

«Санкт-Петербургские электрические сети» (входят в группу компаний «Ленэнерго») оказали услугу по технологическому присоединению наружного освещения подъездных автомобильных дорог к спортивно-развлекательному центру и яхт-клубу на острове Бычий.

Источником питания стала подстанция №357 «Крестовская». Максимальная мощность выполненного присоединения составила 12,0 кВт и 14,80 кВт по второй категории надежности.

Бычий остров расположен между Финским заливом, Гребным каналом, Большой и Средней Невками. В 2011 году Градостроительный совет Петербурга утвердил проект планировки острова, на котором начали возводить спортивный комплекс с залами для восточных единоборств, гостиничный комплекс и яхт-клуб.

Компания: АО "Санкт-Петербургские электрические сети"
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