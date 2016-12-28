Более ста сотрудников "Дагестанской сетевой компании" получили награды за вклад в развитие энергетики

Ко Дню энергетика 103 лучших сотрудника управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Дагестанская сетевая компания» получили правительственные и ведомственные награды за весомый вклад в развитие энергетики республики.



Обращаясь к коллегам, управляющий директор компании Муртазали Гитинасулов особо подчеркнул, что уходящий год был непростым для энергетиков Дагестана. Однако за это время удалось немало сделать для развития электросетевого комплекса региона, подготовить его к осенне-зимнему периоду. Это, прежде всего, реализация инвестиционной и ремонтной программ, комплексной программы по снижению сверхнормативных потерь в Республике Дагестан. Все это, несмотря ни на что, позволило достойно выдержать все испытания.



По словам Муртазали Гитинасулова, в Дагестане сейчас практически нет районов, которые бы не были обеспечены электроснабжением. Воздушные линии «Дагестанской сетевой компании» протянуты даже в самые отдаленные уголки республики. Именно от энергетиков зависит комфорт и уют в каждом доме.



На торжественном мероприятии состоялось официальное награждение сотрудников «Дагестанской сетевой компании», внесших большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса региона. Награды им вручили заместитель главы администрации Махачкалы Камиль Изиев, руководитель аппарата администрации дагестанской столицы Ахмед Муртазалиев, управляющий директор «Дагестанской сетевой компании» Муртазали Гитинасулов.



Так, среди награжденных – первый заместитель управляющего директора АО «Дагестанская сетевая компания» Магди Гитинов и начальник Службы высоковольтных электрических линий Центральных электрических сетей Гасан Гасанов. Указом главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова им присвоено звание «Заслуженный энергетик РД».



Пяти специалистам приказом Министерства энергетики России присвоено звание «Почетный энергетик». Это главный инженер Центральных электрических сетей (ЦЭС) Курбан Омаров, электрослесарь по ремонту распределительных устройств 6 разряда службы подстанций Дербентских электрических сетей Абумуслим Рамазанов, заместитель главного инженера Махачкалинских ГорЭС Исагаджи Галипов, старший механик службы автотранспорта Дербентских электрических сетей Ибрагимхалил Исмаилов, инженер 2 категории службы релейной защиты и автоматики Гергебильских электрических сетей Магомед Ибрагимов и ведущий инженер службы релейной защиты и автоматики Северных электрических сетей Александр Киушин.



Почетную грамоту Министерства энергетики РФ получили 6 сотрудников Дагестанской сетевой компании, имя одного из них будет занесено на Доску Почета приказом генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» (это начальник службы высоковольтных сетей Северных электрических сетей Шамиль Абдурахманов), 6 сотрудников Общества получили Почетную грамоту «Россетей» и 7 – МРСК Северного Кавказа, 6 – Почетную грамоту министерства транспорта, энергетики и связи РД. Благодарность объявлена 73 энергетикам «Дагестанской сетевой компании».



Стоит отметить, что больше всего наград в копилке Центральных, Гергебильских и Дербентских электрических сетей, сотрудники которых в течение года показали продуктивную работу, а входящие в эти ЭС районные электрические сети и мастерские участки в разные месяцы признавались победителями корпоративного конкурса «Лучшее управляемое общество, филиал, территориальное подразделение МРСК Северного Кавказа».



Завершая торжественное мероприятие, управляющий директор «Дагестанской сетевой компании» Муртазали Гитинасулов поздравил коллег с наступающим Новым годом и пожелал в 2017-м безаварийной работы. Ведь общая задача всех специалистов Общества – сделать так, чтобы в будущем году в энергетической отрасли Дагестана произошел прорыв, который бы коренным образом изменил ситуацию в лучшую сторону.