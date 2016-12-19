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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Долг чувашских предприятий за услуги по передаче электроэнергии продолжает расти

Долг чувашских предприятий за услуги по передаче электроэнергии продолжает расти

28 декабря 2016, 10:19
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО

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Долги потребителей услуг по передаче электроэнергии перед ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») в Чувашской Республике продолжают расти. Крупнейшим должником по-прежнему остается АО «Чувашская энергосбытовая компания», являющееся гарантирующим поставщиком на территории Чувашской Республики. Его неоспариваемая просроченная задолженность составляет 865,5 млн. руб., а с учетом стоимости услуг, оказанных в ноябре текущего года, эта сумма возрастет до 1,2 млрд. руб.

Просроченную задолженность за услуги по передаче электроэнергии имеют и другие потребители услуг: ООО «Коммунальные технологии», как потребитель электроэнергии (4,1 млн. руб.), смежные сетевые организации МУП «Коммунальные сети г. Новочебоксарск» (4,5 млн. руб.) и ООО «Электротехмонтажлаборатория плюс» (0,6 млн. руб.).

Общая задолженность контрагентов за услуги по передаче электроэнергии в Чувашии превышает 1 млрд. руб., что приводит к значительному недофинансированию текущей деятельности ПАО «МРСК Волги».

Межрегиональная сетевая распределительная компания, проявляя свою социальную ответственность, продолжает в создавшихся условиях надлежащим образом исполнять обязательства по надежному и качественному обеспечению потребителей электроэнергией. Однако столь масштабные неплатежи за услуги по передаче электроэнергии не могут являться частной проблемой ПАО «МРСК Волги», затрагивая интересы инфраструктурной безопасности и надежности всей республики.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"
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