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Отраслевые новости: Энергетика

Enel в России присматривается к рынку возобновляемых источников энергии

Enel в России присматривается к рынку возобновляемых источников энергии

28 декабря 2016, 15:23
Рубрика: Энергетика
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, Enel

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Enel присматривается к рынку возобновляемых источников энергии в России, сообщил председатель совета директоров, директор по внешним связям "Энел Россия" Стефан Звегинцов в интервью корпоративному журналу компании "Интер РАО" "Энергия без границ".

"Мы присматриваемся к рынку. Определенный интерес у нас точно есть. Как вы знаете, "Фортум" взял на себя обязательства по строительству ветрогенерации на 35 МВт. Мы надеемся, что у нас будут другие объемы, побольше, и в возобновляемой энергетике РФ мы будем в фарватере", — ответил Звегинцов на вопрос о том, планирует ли компания инвестировать в ВИЭ в России, передает ria.ru.

"Энел Россия" имеет четыре производственных филиала в РФ — на Урале (Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС), на Северном Кавказе (Невинномысская ГРЭС) и в Центральной России (Конаковская ГРЭС). Общая установленная мощность — 9,5 тысячи МВт. Доля Enel Investment Holding B.V. в уставном капитале компании — 56,43%.

В группу Enel также входит Enel Green Power, которая занимается производством энергии из возобновляемых источников и управляет более 10 ГВт установленной мощности, включая генерацию на основе водных, ветровых, геотермальных, солнечных источников, на сжигании биомассы, а также когенерацию в странах Европы, Америки и Африке.

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