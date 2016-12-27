Энергетики провели экскурсию для школьников на подстанцию во Владивостоке

Розыгрыш умных часов!
28 декабря 2016, 14:32
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
Специалисты филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» (входит в состав ПАО «РАО ЭС Востока») провели экскурсию на подстанцию «А» для учеников 10-11 классов школы №50 г. Владивостока. Мероприятие проводилось в рамках работы компании по профилактике электротравматизма среди детей и подростков.
Экскурсию на энергообъект для 25 школьников организовали работники Владивостокского района электрических сетей. Ребята смогли осмотреть новое оборудование на подстанции «А», установленное в прошлом году в рамках масштабной реконструкции. Подстанция будет использована для выдачи электрической мощности ТЭЦ "Восточная".
Это старейшая подстанция Владивостока, которая была построена еще в 1934 году, и является ключевой в схеме электроснабжения краевой столицы. Ребят также интересовали вопросы востребованности профессии энергетика, возможности прохождения практики в компании и трудоустройства.
- На таких мероприятиях школьники с удовольствием знакомятся с профессией, им интересно увидеть настоящее оборудование подстанции, - отмечает главный инженер Владивостокского района электрических сетей Альберт ФЕДУЛОВ. – Такие встречи крайне важны, так как они помогают закреплять знания ребят об энергетике, правилах электробезопасности и недопустимости игр близи энергоустановок.
Всего в 2016 году в рамках работы по профилактике электротравматизма специалисты четырех структурных подразделений филиала «Приморские электрические сети» провели 560 занятий по электробезопасности для более 20 тысяч школьников Приморья. В следующем году эта работа будет продолжена, в том числе организация экскурсий на энергобъекты.