"Ленэнерго" открыло первую подземную трансформаторную подстанцию в Центральной части Петербурга

Розыгрыш умных часов!
28 декабря 2016, 17:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») Роман Бердников во вторник, 27 декабря 2016 года, открыл первую подземную трансформаторную подстанцию (ТП) в Центральной части Санкт-Петербурга. ТП установлена в Адмиралтейском районе города возле бывшего особняка барона Штиглица. Работы обеспечили дополнительную надежность электроснабжения потребителей и позволили присоединить к электрическим сетям новых абонентов.
Подстанция построена в максимально сжатые сроки: монтаж занял меньше суток, а с учетом подготовительных работ и последующего благоустройства – 3 месяца.
Работы осложнялись архитектурными особенностями территории установки. Энергетики максимально точно просчитали размеры строительной и дорожной техники, а также параметры блоков подстанции, чтобы работать в условиях ограниченного пространства. Специалисты поместили блоки ТП в котлован на специальную гидроизолированную плиту. Энергоисточник оснащен двумя сухими трансформаторами общей мощностью 2 МВА.
«Мы реализуем кластерный подход к инфраструктурной модернизации электроэнергетики в Санкт-Петербурге. В частности, он подразумевает применение компактных решений, вписывающихся в городскую архитектуру. Планы по реализации этого проекта появились еще три года назад, но фактически его удалось осуществить в 2016 году. Сегодня это пилотный проект, но если он покажет свою эффективность, мы будем применять его в различных частях Санкт-Петербурга», - отметил в своем выступлении глава «Ленэнерго» Роман Бердников.
Новый вид трансформаторных подстанций в условиях постоянно растущей нагрузки на сеть сможет решить проблему с нехваткой мест для размещения новых энергоисточников в историческом центре Петербурга – в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском районах. Электросетевая компания планирует в дальнейшем применять подземные ТП в условиях дворов-колодцев и на территории объектов культурного наследия.