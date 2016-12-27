 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Минэнерго информирует

Минэнерго информирует

28 декабря 2016, 10:11
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ

Обсудить на форуме

38 просмотров

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 с учетом изменений, принятых в постановлении Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1446, и в связи с исключением АО «Оборонэнергосбыт» из реестра субъектов оптового рынка, Минэнерго России принято решение о признании АО «Оборонэнергосбыт» утратившим статус гарантирующего поставщика в границах всех зон деятельности, расположенных на территории соответствующих субъектов Российской Федерации, с 1 января 2017 г.

Ознакомиться с приказом об утрате статуса гарантирующего поставщика можно здесь.

Компания: Министерство энергетики РФ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!