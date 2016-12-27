Минэнерго информирует

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 с учетом изменений, принятых в постановлении Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1446, и в связи с исключением АО «Оборонэнергосбыт» из реестра субъектов оптового рынка, Минэнерго России принято решение о признании АО «Оборонэнергосбыт» утратившим статус гарантирующего поставщика в границах всех зон деятельности, расположенных на территории соответствующих субъектов Российской Федерации, с 1 января 2017 г.

Ознакомиться с приказом об утрате статуса гарантирующего поставщика можно здесь.