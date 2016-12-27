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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Московский регион увеличил электропотребление в зоне ответственности ПАО "МОЭСК"

Московский регион увеличил электропотребление в зоне ответственности ПАО МОЭСК

28 декабря 2016, 16:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК

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ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети») по итогам 11 месяцев текущего года отмечает рост потребления электрической энергии на территории Московского региона в зоне своей ответственности.

По данным МОЭСК, отпуск в сеть компании за январь-ноябрь 2016 года превысил 81,5 млрд кВтч. Относительно аналогичного периода прошлого года это на 3% больше (около 2,4 млрд кВтч).

Основной причиной увеличения электропотребления стали погодные условия. Рост относительно прошлого года наблюдался в январе из-за сильных морозов, в июне – из-за устойчивой высокой температуры наружного воздуха, осенью – из-за очень низкой температуры в октябре, а также ноябрьских заморозков. 

Вместе с ростом отпуска в сеть, благодаря реализованным техническим мероприятиям, энергетики отмечают снижение потерь электрической энергии при ее передаче. По итогам 11 месяцев т.г. потери снизились с прошлогодних 8,48% до 8,11%. В абсолютном выражении сокращение потерь составило 96 млн кВтч электроэнергии.

Компания: ПАО "МОЭСК"
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