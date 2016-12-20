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Пресс-релизы

На ТКЗ "Красный котельщик" завершен очередной этап модернизации предприятия

На ТКЗ Красный котельщик завершен очередной этап модернизации предприятия

28 декабря 2016, 16:44
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СИЛОВЫЕ МАШИНЫ

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Таганрогский котлостроительный завод (ТКЗ) «Красный котельщик», входящий в состав компании «Силовые машины», ввел в эксплуатацию систему хранения жидкого кислорода, который используется при раскрое, резке и подогреве металла. Этот инвестиционный проект принесет предприятию 8 млн рублей экономии в год.

Новая система состоит из двух криогенных емкостей общим объемом 50 м³, где хранится жидкий кислород, и двух испарителей, при помощи которых его превращают в газ и выдают главным потребителям – производственным подразделениям ТКЗ. Оборудование, приобретенное у российского производителя, установлено на открытой площадке кислородного участка «Красного котельщика». Инвестиции в проект составили около 16 млн рублей. Его окупаемость будет достигнута за два года.

Закупленное оборудование позволит ТКЗ отказаться от выработки кислорода, имеющей высокую себестоимость, а также сократить затраты на электроэнергию. Новая система проста в использовании, не требует дополнительных вложений в переобучение персонала и позволяет соблюдать экологические требования российского законодательства.

Компания: ПАО "Силовые машины"
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