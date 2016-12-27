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Отраслевые новости: Россия

Названа причина возгорания в кинотеатре "Октябрь" в Астрахани

Названа причина возгорания в кинотеатре Октябрь в Астрахани

28 декабря 2016, 09:01
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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Предполагаемой причиной возгорания в астраханском кинотеатре "Октябрь" могло стать короткое замыкание электропроводки. Точную причину пожара, который повредил 1200 квадратных метров площади кинотеатра установят эксперты пожарно-испытательной лаборатории регионального МЧС. Об этом сообщает пресс-служба правительства Астраханской области.

"Предполагаемая причина трагедии - короткое замыкание проводки в малом зале. По данным сотрудников, там находилось звукозаписывающее оборудование. Вечером предыдущего дня сотрудники Дирекции по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ вели там звукозапись, после чего ушли. А ночью именно из этого помещения начал распространяться огонь", - говорится в официальном сообщении пресс-службы правительства Астраханской области.

И хотя дежурная заметила пожар и быстро вызвала спасателей, огонь стремительно распространился по помещениям. В зимнем саду, где были собраны редкие тропические растения, загорелись оставшиеся после строительных работ леса и обрушились стеклянные перекрытия. К тушению пожара были привлечены 135 сотрудников МЧС и 40 единиц техники. Спустя пять часов пламя было локализовано и потушено.

Огонь пощадил редкие растения, но зоологи опасаются, пальмы и лианы пострадают от морозов, так как в помещении частично разбита стеклянная крыша и фасады. К счастью, находившийся водном вольере нильский крокодил спокойно пережил чрезвычайное происшествие.

Власти Астраханской области приняли решение о восстановлении в кратчайшие сроки уникального зимнего сада.

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