Пассажирский электротранспорт будущего вместе с АББ

Розыгрыш умных часов!
28 декабря 2016, 15:55
Рубрика: Новости компаний
Метки: АББ
30 ноября 2016 года в Москве в рамках проведения 4-ой Международной выставке общественного транспорта "ЭкспоСитиТранс 2016" прошла I Международная конференция "Автомобильный пассажирский электротранспорт: перспективы развития".
На этой конференции ведущие эксперты транспортной отрасли обсуждали вопросы повышения эффективности и качества транспортных услуг для мегаполисов и внедрения современного оборудования, технологий и сервисов в развивающуюся городскую среду. Особый акцент был сделан на темах интеграции инновационного транспорта в общую систему городского электротранспорта, компонентной базе для подвижного состава и инфраструктуры, конструкциях автомобильных пассажирских транспортных средств, а также организации разработки, производства и утилизации комплектующих. В работе конференции принимали участие операторы городских транспортных систем, производители комплектующих изделий для транспортных средств и инфраструктуры, ведущие российские и иностранные производители автобусов, троллейбусов, среди которых был швейцарский партнёр АББ по проекту TOSA в г. Женена компания HESS.
На пленарном заседании "Транспорт будущего и будущее транспорта" выступил Вице-президент, руководитель подразделения "Дискретная автоматизация и движение" компании АББ в России, Беларуси и Центральной Азии Энвер Валерьевич Шульгин. Он рассказал участникам конференции о текущих тенденциях развития электрического транспорта, о инновационных решениях АББ для электробусов и зарядной инфраструктуре различного исполнения, а также нашем мировом опыте реализации проектов в данном сегменте.
Участники конференции во время своих выступлений и в процессе обсуждения заявили о больших перспективах инновационного электротранспорта, который позволит сделать жизнь горожан удобнее и эффективнее.