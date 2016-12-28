Российский газ опять уперся в Польшу

Польская PGNiG, оспорившая в суде Евросоюза решение Еврокомиссии о доступе «Газпрома» почти ко всем мощностям газопровода OPAL, уверяет, что суд встал на ее сторону и приостановил решение Брюсселя, в рамках которого российская компания уже начала полностью использовать трубопровод. Официального решения суда нет, оно, по версии PGNiG, будет опубликовано позднее, до этого в «Газпроме» и ЕК не стали подтверждать приостановку разрешения на прокачку.



Гендиректор польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк заявил, что суд Евросоюза, куда компания обратилась с протестом против разрешения Еврокомиссии на доступ «Газпрома» к дополнительным мощностям газопровода OPAL (сухопутный отвод от Nord Stream), приостановил решение регулятора. По словам господина Возняка, решение суда о приостановке принято 23 декабря и будет опубликовано до конца года. Как уточняется в сообщении PGNiG, суд ЕС попросил ЕК представить подробные разъяснения о предлагаемой процедуре распределения пропускной способности в OPAL. При этом сама PGNiG должна провести углубленный анализ влияния решения ЕК на безопасность и конкурентоспособность поставок газа в Польшу. Именно на негативное воздействие на безопасность, стабильность и конкурентоспособность поставок жаловалось польское правительство.



О полном доступе к мощностям OPAL «Газпром» и Еврокомиссия спорили с 2009 года. Несмотря на то что альтернативных поставщиков в трубу не было, регулятор позволял российской компании заполнять только 50% объемов. Это сдерживало увеличение объемов прокачки по газопроводу Nord Stream из России в Германию по дну Балтики. Но в октябре ЕК приняла неожиданное решение о выставлении фактически всех транзитных мощностей OPAL в 36 млрд кубометров через аукционы, в которых мог принимать участие и «Газпром».



«Интерфакс» со ссылкой на данные оператора отвода OPAL Gastransport GmbH сообщил, что «Газпром» уже нарастил прокачку. К вечеру вторника загрузка OPAL составила 87,3%, а транзит по Nord Stream впервые за пятилетнюю историю его коммерческой эксплуатации (за исключением моментов в октябре 2015 года, связанных с ремонтными работами на германской ГТС) достиг 101% (исходя из плановой производительности 55 млрд кубометров). В OPAL Gastransport подтвердили, что рост объемов транспортировки — результат решения ЕК, но заметили, что не могут комментировать, кто бронирует и использует мощности газопровода. Там уточнили, что первый аукцион на высвобожденные мощности OPAL прошел 19 декабря (на январь); следующий будет 16 января (на февраль).



В ЕК по поводу заявлений руководства PGNiG отметили “Ъ”, что приняли их к сведению. Там сообщили, что «решение комиссии было принято на основе строгих процедур и сроков, в рамках применяемых правил и особенностей рынка». Комиссия уверена, что ее решение находится в полном соответствии с Третьим энергопакетом ЕС. В «Газпроме» ситуацию также не стали комментировать, отметив, что официальное решение суда о приостановке разрешения ЕК пока не опубликовано и компания не получала об этом официальных документов.



Источник: Коммерсант.

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