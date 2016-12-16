SDS-group представляет новинку в ассортименте кабельной продукции торговой марки REXANT!

Информационные кабели категории 7 и 7а

Кабель SSTP 4PR 23AWG CAT7 305м REXANT

Кабель SSTP 4PR 23AWG CAT7А 305м REXANT

Кабель SSTP ZH нг(А)-HF 4PR 23AWG CAT7 305м REXANT

Кабель SSTP ZH нг(А)-HF 4PR 23AWG CAT7А 305м REXANT

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЯ:

- Локальные сети общего назначения

- Домашние сети

- Сети малого бизнеса

- Компьютерные сети

- Сети передачи данных

- Телефония

- Цифровое телевидение

- Системы видеонаблюдения (IP-камеры)

- Системы охраны и контроля доступа

- Узкоспециализированные сети (торговое оборудование, складские сети, производственные сети с использованием нестандартного периферийного оборудования, такого как, станки, вариаторы, типографские машины)

- Кабель витая пара соединяет и передает сигнал между компьютерами, компьютерами и сервером.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

- Кабель имеет 8 (восемь жил), четыре пары (4PR).

- Материал проводника высокоочищенная бескислородная медь диаметром 0,575 мм.

- Изоляция проводника - полиэтилен повышенной плотности (HDPE), диаметром 1,34 мм.

- Каждая пара в экране (Алюминиевая фольга).

- Экранирование, SFTP в двойном экране (Алюминиевая фольга и Медная сетка).

- Внешняя изоляция – ПВХ (поливинилхлоpид) или нг(А)-HF (безгалогенная композиция пониженной пожарной опасности) толщина 0,6 мм.

- Общий диаметр кабеля 7,8 мм.

- Радиус изгиба кабеля минимально выдерживает 8 (восемь) внешних диаметров кабеля.

- Частотный диапазон

Категория 7: 1-600 МГц.

Категория 7а: 1-1000 МГц.

- Рабочая температура от минус 40 С до плюс 60 C, прокладка и монтаж кабелей должны производиться при температуре не ниже минус 10 С.

- Упаковка: бухты по 305 м.

- Срок службы 25 лет.

Доступный ассортимент:

Арт. 01-0542 Кабель SSTP 4PR 23AWG CAT7 305м REXANT

Арт. 01-0544 Кабель SSTP 4PR 23AWG CAT7А 305м REXANT

Арт. 01-0543 Кабель SSTP ZH нг(А)-HF 4PR 23AWG CAT7 305м REXANT

Арт. 01-0545 Кабель SSTP ZH нг(А)-HF 4PR 23AWG CAT7А 305м REXANT

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