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SDS-group представляет новинку в ассортименте кабельной продукции торговой марки REXANT!

SDS-group представляет новинку в ассортименте кабельной продукции торговой марки REXANT!

28 декабря 2016, 13:54
Рубрика: Новости компаний
Метки: СДС-ГРУППА, SDS-group

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Информационные кабели категории 7 и 7а  
Кабель SSTP 4PR  23AWG  CAT7   305м  REXANT
Кабель SSTP 4PR  23AWG  CAT7А  305м  REXANT
Кабель SSTP ZH нг(А)-HF 4PR  23AWG  CAT7 305м  REXANT
Кабель SSTP ZH нг(А)-HF 4PR  23AWG  CAT7А  305м  REXANT

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЯ:

- Локальные сети общего назначения
- Домашние сети
- Сети малого бизнеса
- Компьютерные сети
- Сети передачи данных
- Телефония
- Цифровое телевидение
- Системы видеонаблюдения (IP-камеры)
- Системы охраны и контроля доступа
- Узкоспециализированные сети (торговое оборудование, складские сети, производственные сети с использованием нестандартного периферийного оборудования, такого как, станки, вариаторы, типографские машины)
- Кабель витая пара соединяет и передает сигнал между компьютерами, компьютерами и сервером.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

- Кабель имеет 8 (восемь жил), четыре пары (4PR).
- Материал проводника высокоочищенная бескислородная медь диаметром 0,575 мм.
- Изоляция проводника - полиэтилен повышенной плотности (HDPE), диаметром 1,34 мм.
- Каждая пара в экране (Алюминиевая фольга).
- Экранирование, SFTP в двойном экране (Алюминиевая фольга и Медная сетка).
- Внешняя изоляция – ПВХ (поливинилхлоpид) или нг(А)-HF  (безгалогенная композиция пониженной пожарной опасности) толщина 0,6 мм.
- Общий диаметр кабеля 7,8 мм.
- Радиус изгиба кабеля минимально выдерживает 8 (восемь) внешних диаметров кабеля.
- Частотный диапазон
Категория 7: 1-600 МГц.
Категория 7а: 1-1000 МГц.
- Рабочая температура от минус 40 С до плюс 60 C, прокладка и монтаж кабелей должны производиться при температуре не ниже минус 10 С.
- Упаковка: бухты по 305 м.
- Срок службы 25 лет.

Доступный ассортимент:

Арт. 01-0542          Кабель SSTP 4PR  23AWG  CAT7   305м  REXANT
Арт. 01-0544          Кабель SSTP 4PR  23AWG  CAT7А  305м  REXANT
Арт. 01-0543          Кабель SSTP ZH нг(А)-HF 4PR  23AWG  CAT7 305м  REXANT
Арт. 01-0545          Кабель SSTP ZH нг(А)-HF 4PR  23AWG  CAT7А  305м  REXANT

 Каталог

Компания: SDS-group

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