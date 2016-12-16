SDS-group представляет новинку в ассортименте кабельной продукции торговой марки REXANT!

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28 декабря 2016, 13:54
Рубрика: Новости компаний
Метки: СДС-ГРУППА, SDS-group
Информационные кабели категории 7 и 7а
Кабель SSTP 4PR 23AWG CAT7 305м REXANT
Кабель SSTP 4PR 23AWG CAT7А 305м REXANT
Кабель SSTP ZH нг(А)-HF 4PR 23AWG CAT7 305м REXANT
Кабель SSTP ZH нг(А)-HF 4PR 23AWG CAT7А 305м REXANT
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЯ:
- Локальные сети общего назначения
- Домашние сети
- Сети малого бизнеса
- Компьютерные сети
- Сети передачи данных
- Телефония
- Цифровое телевидение
- Системы видеонаблюдения (IP-камеры)
- Системы охраны и контроля доступа
- Узкоспециализированные сети (торговое оборудование, складские сети, производственные сети с использованием нестандартного периферийного оборудования, такого как, станки, вариаторы, типографские машины)
- Кабель витая пара соединяет и передает сигнал между компьютерами, компьютерами и сервером.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:
- Кабель имеет 8 (восемь жил), четыре пары (4PR).
- Материал проводника высокоочищенная бескислородная медь диаметром 0,575 мм.
- Изоляция проводника - полиэтилен повышенной плотности (HDPE), диаметром 1,34 мм.
- Каждая пара в экране (Алюминиевая фольга).
- Экранирование, SFTP в двойном экране (Алюминиевая фольга и Медная сетка).
- Внешняя изоляция – ПВХ (поливинилхлоpид) или нг(А)-HF (безгалогенная композиция пониженной пожарной опасности) толщина 0,6 мм.
- Общий диаметр кабеля 7,8 мм.
- Радиус изгиба кабеля минимально выдерживает 8 (восемь) внешних диаметров кабеля.
- Частотный диапазон
Категория 7: 1-600 МГц.
Категория 7а: 1-1000 МГц.
- Рабочая температура от минус 40 С до плюс 60 C, прокладка и монтаж кабелей должны производиться при температуре не ниже минус 10 С.
- Упаковка: бухты по 305 м.
- Срок службы 25 лет.
Доступный ассортимент:
Арт. 01-0542 Кабель SSTP 4PR 23AWG CAT7 305м REXANT
Арт. 01-0544 Кабель SSTP 4PR 23AWG CAT7А 305м REXANT
Арт. 01-0543 Кабель SSTP ZH нг(А)-HF 4PR 23AWG CAT7 305м REXANT
Арт. 01-0545 Кабель SSTP ZH нг(А)-HF 4PR 23AWG CAT7А 305м REXANT