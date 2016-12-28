Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в работу новой подстанции 220 кВ Ванкор и линий электропередачи 220 кВ Мангазея – Ванкор

Розыгрыш умных часов!
28 декабря 2016, 16:55
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС
Специалисты Системного оператора разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний и ввода в работу новой подстанции (ПС) 220 кВ Ванкор и двухцепной кабельно-воздушной линии (КВЛ) 220 кВ Мангазея – Ванкор, связывающей Ванкорский энергорайон Красноярской энергосистемы с Тюменской энергосистемой в Объединенной энергосистеме Урала.
В разработке и реализации мероприятий принимали участие специалисты филиалов АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири), «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала» (ОДУ Урала), «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» (Красноярское РДУ) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа» (Тюменское РДУ).
Проектом предусматривалось строительство ПС 220 кВ Ванкор с переводом участка построенной в габаритах 220 кВ двухцепной кабельно-воздушной линии (КВЛ) 110 кВ Ванкорская ГТЭС – Мангазея на номинальный класс напряжения 220 кВ с сооружением заходов этой линии в распределительное устройство 220 кВ подстанции (ПС) 220 кВ Мангазея и на подстанцию 220 кВ Ванкор и образованием новой двухцепной КВЛ 220 кВ Мангазея – Ванкор. Также в рамках проекта реализовано сооружение заходов существующей ВЛ 110 кВ Тихоновская – Западная в распределительное устройство подстанции с образованием двух новых линий электропередачи: КВЛ 110 кВ Ванкор – Тихоновская и КВЛ 110 кВ Ванкор – Западная.
Постановка под напряжение и проведение комплексных испытаний ПС 220 кВ Ванкор, КВЛ 110 кВ Ванкор – Тихоновская и КВЛ 110 кВ Ванкор – Западная, успешно завершились 28 ноября 2016 года, а двухцепной КВЛ 220 кВ Мангазея – Ванкор – 22 декабря 2016 года. С целью надежного электроснабжения потребителей Ванкорского нефтегазового месторождения мероприятия по включению КВЛ 220 кВ Мангазея – Ванкор осуществлялись без выделения Ванкорского энергорайона на изолированную работу.
В процессе строительства энергообъектов специалисты Системного оператора принимали участие в разработке заданий на проектирование, согласовании проектной и рабочей документации, проверке выполнения основных технических решений, разработке программ опробования напряжением и ввода оборудования в эксплуатацию.
При подготовке к испытаниям и вводу новых энергообъектов в работу специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов, параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, величин токов короткого замыкания с учетом ввода в работу новых электросетевых объектов. Проведены расчеты статической и динамической устойчивости энергосистемы, протестированы каналы связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерские центры Системного оператора.
Выполненные специалистами Системного оператора расчеты режимов, учитывающие особенности каждого этапа строительства электросетевых объектов, позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении Ванкорского нефтегазового месторождения.
Ввод в работу ПС 220 кВ Ванкор и двухцепной КВЛ 220 кВ Мангазея – Ванкор существенно увеличивает пропускную способность электрических связей между Тюменской энергосистемой и Ванкорским энергорайоном, повышает надежность электроснабжения предприятий нефтегазодобывающего комплекса и обеспечивает возможность для технологического присоединения к электрическим сетям новых промышленных потребителей.