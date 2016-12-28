Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в работу нового энергоблока Дягилевской ТЭЦ

Специалисты Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Рязанской области» (Рязанское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний и ввода в работу парогазовой установки мощностью 115 МВт (ПГУ-115) Дягилевской ТЭЦ (филиала ПАО «Квадра» – «Центральная генерация»).



Комплексные испытания ПГУ-115 стали заключительным этапом проекта строительства объекта генерации, реализуемого в рамках договора о предоставлении мощности (ДПМ). Проект предусматривает ввод в составе ПГУ паровой турбины установленной мощностью 25 МВт и двух газотурбинных установок мощностью 45 МВт каждая.



Испытания с включением нового объекта генерации на параллельную работу с Единой энергосистемой России проводились с целью проверки его готовности к промышленной эксплуатации. В соответствии с программой испытаний осуществлялось тестирование ПГУ-115 в различных эксплуатационных режимах. Энергоблок непрерывно работал с номинальной нагрузкой в течение 72 часов и с минимальной нагрузкой в течение восьми часов. В ходе испытаний, также проведена проверка параметров регулировочного диапазона генерирующего объекта, проверена готовность нового энергоблока к участию в общем первичном регулировании частоты и устойчивой работе при выделении его на собственные нужды.



В процессе проектирования и строительства ПГУ-115 Дягилевской ТЭЦ специалисты Системного оператора принимали участие в разработке задания на проектирование, согласовании проектной документации и технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям. Они также участвовали в разработке программы комплексного опробования генерирующего оборудования, комплексных испытаниях и приемке в опытную эксплуатацию каналов связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр Рязанского РДУ.



В ходе подготовки к испытаниям и вводу в работу нового энергоблока Дягилевской ТЭЦ специалисты Рязанского РДУ выполнили расчеты электроэнергетических режимов энергосистемы Рязанской области с учетом мощности нового объекта генерации, а также расчеты статической и динамической устойчивости энергосистемы, величин токов короткого замыкания в прилегающей электрической сети, параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики Дягилевской ТЭЦ и электросетевых объектов, обеспечивающих выдачу мощности теплоэлектроцентрали.



Во время испытаний с включением энергоблока ПГУ-115 Дягилевской ТЭЦ на параллельную работу с Единой энергосистемой России специалисты Системного оператора обеспечили устойчивую работу энергосистемы без нарушений электроснабжения потребителей. Успешное завершение испытаний подтвердило готовность нового объекта генерации к вводу в работу.