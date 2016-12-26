 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Совет директоров утвердил нового регистратора МРСК Центра и условия договора с ним

Совет директоров утвердил нового регистратора МРСК Центра и условия договора с ним

28 декабря 2016, 14:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА

Обсудить на форуме

223 просмотра

23 декабря 2016 года состоялось заседание Совета директоров компании, на котором был утвержден новый регистратор ПАО «МРСК Центра» (далее – Общество) - Акционерное общество ВТБ Регистратор, а также условия договора с ним. Датой, с которой будет начато ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества новым регистратором, будет «20» января 2017 года. Договор на ведение реестра, заключенный с предыдущим регистратором Общества ООО «Реестр-РН», прекратит свое действие «17» января 2017 года.

АО ВТБ Регистратор является профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывает услуги по ведению реестров более 20-ти лет. За это время компания накопила огромный опыт и уверенно занимает ведущие позиции на рынке регистраторских услуг. ВТБ Регистратор предоставляет своим клиентам индивидуальный подход, профессиональную экспертизу по работе на рынке ценных бумаг, надежную технологию учета прав на ценные бумаги, высокий уровень информационной безопасности, сертифицированные средства защиты информации, широкие возможности электронного взаимодействия и онлайн-сервисы, крупнейшую филиальную сеть, включающую более 40 региональных подразделений.

Как отметил заместитель генерального директора по корпоративному управлению Сергей Шарапов: «Мы очень рады приобретению партнера в лице компании ВТБ Регистратор. Сотрудничество с лидером отрасли будет способствовать реализации передовых стандартов корпоративного управления и позволит оптимизировать затраты на проведение корпоративных мероприятий. МРСК Центра рассчитывает на долгосрочное и плодотворное взаимодействие с ВТБ Регистратором, от которого должны выиграть, прежде всего, наши акционеры».

Компания: ПАО "МРСК Центра"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!