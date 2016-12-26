Совет директоров утвердил нового регистратора МРСК Центра и условия договора с ним

Розыгрыш умных часов!
28 декабря 2016, 14:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА
23 декабря 2016 года состоялось заседание Совета директоров компании, на котором был утвержден новый регистратор ПАО «МРСК Центра» (далее – Общество) - Акционерное общество ВТБ Регистратор, а также условия договора с ним. Датой, с которой будет начато ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества новым регистратором, будет «20» января 2017 года. Договор на ведение реестра, заключенный с предыдущим регистратором Общества ООО «Реестр-РН», прекратит свое действие «17» января 2017 года.
АО ВТБ Регистратор является профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывает услуги по ведению реестров более 20-ти лет. За это время компания накопила огромный опыт и уверенно занимает ведущие позиции на рынке регистраторских услуг. ВТБ Регистратор предоставляет своим клиентам индивидуальный подход, профессиональную экспертизу по работе на рынке ценных бумаг, надежную технологию учета прав на ценные бумаги, высокий уровень информационной безопасности, сертифицированные средства защиты информации, широкие возможности электронного взаимодействия и онлайн-сервисы, крупнейшую филиальную сеть, включающую более 40 региональных подразделений.
Как отметил заместитель генерального директора по корпоративному управлению Сергей Шарапов: «Мы очень рады приобретению партнера в лице компании ВТБ Регистратор. Сотрудничество с лидером отрасли будет способствовать реализации передовых стандартов корпоративного управления и позволит оптимизировать затраты на проведение корпоративных мероприятий. МРСК Центра рассчитывает на долгосрочное и плодотворное взаимодействие с ВТБ Регистратором, от которого должны выиграть, прежде всего, наши акционеры».