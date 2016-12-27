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Пресс-релизы

Совет молодёжи АО "ОКБМ Африкантов" в 2016 году реализовал 24 массовых мероприятия, в которых приняли участие почти треть сотрудников предприятия

Совет молодёжи АО ОКБМ Африкантов в 2016 году реализовал 24 массовых мероприятия, в которых приняли участие почти треть сотрудников предприятия

28 декабря 2016, 09:52
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ОКБМ АФРИКАНТОВ

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В 2016 году Совет молодёжи АО «ОКБМ Африкантов» реализовал 24 массовых мероприятий, в которых задействовано более 1600 сотрудников организации. Как сообщила на отчётно-выборной конференции председатель Совета молодёжи Марина Кузнецова, молодёжная политика организации стала неотъемлемой частью жизни предприятия, ежегодно более 20 молодых специалистов становятся участниками и победителями профессиональных конкурсов различного уровня.

Например, в 2016 году 58 молодых специалистов представили ОКБМ с докладами на различных семинарах, конференциях и семинарах, из них 10 награждены призовыми местами, 15 получили дипломы и благодарственные письма. Среди знаковых конкурсов, где значительных успехов достигли молодые специалисты ОКБМ, Совет Молодёжи отметил Отраслевой чемпионат профессионального мастерства «Atomskills-2016», Чемпионат России WorldSkills HiTech-2016 , Премия ГК «Росатом» молодым ученым атомной отрасли, Всероссийский конкурс «ТОР-100 инженеров России», Всероссийский конкурс «Инженер года», Человек года «Росатома».

В презентационных материалах отмечается, что мероприятия Совета молодёжи также направлены на решение социальных задач. В частности, в 2016 году прошла акция по посадке  деревьев на территории Московского района - «Аллея ОКБМ», состоялся интеллектуальный турнир для школьников - Детская «Своя игра», проведено несколько благотворительных акций  «День добрых дел», «Коробка храбрости», «Подари детям Новый год», «Бездомыш».

На 2017 год Совет молодёжи АО «ОКБМ Африкантов» планирует расширить перечень мероприятий, организовав, в том числе, ряд встреч, направленных на вовлечение молодёжи в жизнь организации, участие в решении стратегических задач.

Напомним, по итогам 2016 года молодёжная политика ОКБМ была признана лучшей практикой работы молодёжи в рамках областного конкурса профессионального мастерства «Золотые руки».

Компания: АО "Атомэнергомаш"

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