Строительство моста в Крым в 2016 году профинансировали в полном объеме

Розыгрыш умных часов!
28 декабря 2016, 17:04
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ-2014
Обязательства российского бюджета по финансированию в 2016 году строительства моста через Керченский пролив выполнены в полном объеме, сообщает заказчик строительства ФКУ Упрдор "Тамань".
"В этом году заказчик строительства ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора перечислил генподрядчику ООО "Стройгазмонтаж" более 63,9 миллиарда рублей. Это и оплата выполненных работ, и авансовые платежи", — говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Отмечается, что с учетом выплат, проведенных с момента заключения госконтракта в феврале 2015 года, российский бюджет фактически оплатил строительство моста в Крым на сумму более 112,6 миллиарда рублей, что составляет более половины от общей стоимости госконтракта (223,142 миллиарда рублей).
В течение 2016 года заказчиком приняты выполненные строителями работы на общую сумму более 48 миллиардов рублей.
Кроме того, ФКУ Упрдор "Тамань" в 2016 году затратило 77 миллионов рублей по контракту на осуществление авторского надзора по проекту, заключенному с АО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург", а также 84 миллионов рублей по контракту на стройконтроль, который ведет ЗАО "Ленстрой".
Мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополь до 2020 г." без привлечения внебюджетного финансирования. Госконтракт на проектирование и строительство моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 г. между Федеральным казенным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства РФ и ООО "Стройгазмонтаж". Открытие автомобильного движения в рабочем режиме запланировано на конец 2018 года.