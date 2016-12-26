В Ставрополе завершается реконструкция подстанций, питающих северный и юго-западный районы столицы края

Завершается одна из самых масштабных реконструкций в филиале МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго» на подстанции 110 кВ «Северная» в г. Ставрополе. Здесь устанавливают современное высокотехнологичное, в основном отечественное оборудование, отвечающее самым высоким требованиям надежности, безопасности и соответствующее действующим экологическим нормативам.



Работы на подстанции начались в октябре 2014 года сразу же после произошедшего технического инцидента. Тогда был утверждён проект реконструкции с постепенным вводом четырех пусковых комплексов. В конце 2014 года энергетики успели реализовать первый и второй комплексы, включавшие в себя установку 16 ячеек в здании закрытого распределительного устройства 10 кВ и 17 ячеек во вновь сооруженном здании.



В конце 2015 года в Западных электрических сетях (ЗЭС) филиала МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго», в зоне ответственности которых и расположена подстанция «Северная», были выполнены работы третьего пускового комплекса реконструкции. Как пояснил директор «Ставропольэнерго» Игорь Демчак, это означало завершение основного этапа аварийно-восстановительных работ на подстанции «Северная». Был введен в эксплуатацию новый силовой трансформатор мощностью 63 МВА, так называемое «сердце» подстанции. По своим техническим характеристикам он полностью соответствовал последним требованиям, имея три обмотки напряжением 110/10/6 кВ, возможность переключения под нагрузкой приводом иностранного производства фирмы Hyundai, а также различные степени защиты как от перегрева, так и от перенапряжения со стороны 10/6 кВ.



Работы были выполнены в рамках инвестиционной программы 2015 г., и, помимо установки и пуско-наладочных работ трансформатора Т-1 мощностью 63 МВА и трансформатора собственных нужд для ЗРУ 10 кВ, включали еще и переустройство ограждения подстанции со строительством аварийного проезда на питающий центр.



Несмотря на то, что в 2015 году МРСК Северного Кавказа полностью исполнило свои обязательства, восстановив надежность и эффективность подстанции, компания продолжила работы по реконструкции энергообъекта. Устаревшее оборудование, ранее установленное на подстанции, нуждалось в модернизации. Этот вид работ и был предусмотрен в 2016 году в рамках реализации четвертого пускового комплекса реконструкции ПС «Северная».



Важной частью программы реконструкции, осуществляемой подрядной организацией, стали монтаж токоограничивающих реакторов 10 кВ, дугогасящих реакторов, щита постоянного тока, охранно-пожарной сигнализации, замена релейной защиты на современные аналоги. Стоимость работ по четвертому пусковому комплексу составила более 62 млн рублей.



Кроме того, было предусмотрено устройство кровли общеподстанционного пункта управления, работы по благоустройству и освещению территории, строительству асфальтированной автодороги и подъездных путей.



Технический надзор с точным соблюдением сроков, стоимости, качества, строительных правил и норм вели специалисты группы капитального строительства в электрических сетях отдела капстроительства по Ставропольскому краю под контролем главного инженера Западных электросетей Сергея Кобозева.



Параллельно для улучшения схемы энергоснабжения краевого центра специалистами «Ставропольэнерго» велись работы по реконструкции еще одной подстанции – 110/10 кВ «Южная». И здесь физически и морально устаревшее оборудование будет замено на более современное: вместо масляного выключателя 110 кВ энергетики установят элегазовый, обладающий повышенной пожаробезопасностью и безопасностью обслуживания, и оснастят линейную ячейку ВЛ 110 кВ Линии-23 «Южная – Невинномысская ГРЭС» дифференциальной защитой, что значительно повысит надежность подстанции, питающей наиболее развивающийся юго-западный район краевого центра. Затраты на реконструкцию ПС «Южная», сообщили в отделе капитального строительства, превышают 30 млн рублей.



Директор филиал МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак подчеркнул, что суммарный размер инвестиций в реконструкцию энергообъектов столицы края говорит о степени ответственности распределительной сетевой компании. С вводом в эксплуатацию нового силового трансформатора и заменой устаревшего оборудования ПС «Северная» и ПС «Южная» на высокотехнологичное полностью обеспечат потребность Ставрополя, даже с учетом той мощности, которая зарезервирована, но еще не востребована.



Перегрузок существующих сетей, заверил Игорь Демчак, жители краевого центра испытывать не будут, а ввод обновленных электросетевых объектов позволит решить вопрос надежного энергообеспечения действующих и потенциальных потребителей как минимум на 10 лет вперед.