В филиале "Тулэнерго" прошли Дни открытых дверей для студентов и школьников

По традиции в преддверии профессионального праздника – Дня энергетика в производственных отделениях филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» проходят профориентационные мероприятия для учащихся школ, колледжей и вузов.



Так, коллектив производственного отделения «Тульские электрические сети» пригласил в гости семнадцать студентов третьего курса специальности «Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования» ГПОУ ТО «Технико-экономический колледж имени А.Г. Рогова».



Мероприятие открыл начальник производственного отделения Александр Елизаров, который в своем выступлении отметил: «Этой деятельности мы придаем большое значение в связи с важностью продвижения профессии энергетика, как перспективной и престижной, создания благоприятных условий для профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи в электроэнергетике, проведения наглядной демонстрации особенностей работы персонала и оборудования».



Программу Дня открытых дверей в Тульских электрических сетях продолжил видеофильм о кадровой политике ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и презентация об основных направлениях развития тульского электросетевого комплекса. Затем, после инструктажа по технике безопасности, студенты направились в оперативно-диспетчерскую службу. Там начальник службы Дмитрий Серегин продемонстрировал в работе щит управления, оборудованный по последнему слову техники. После этого участники мероприятия посетили подстанцию 110 кВ «Щегловская», где начальник Северной группы подстанций службы подстанций Андрей Митяев объяснил им принцип работы этого энергообъекта.



В производственном отделении «Ефремовские электрические сети» Дни открытых дверей провели для 24 учеников восьмого класса средней школы № 8 и 22 студентов Ефремовского филиала ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова», проходящих обучение по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».



В техническом классе ведущий инженер производственно-технической службы Вадим Кузнецов рассказал восьмиклассникам о структуре электросетевого предприятия и основных задачах по бесперебойному электроснабжению потребителей района. Мероприятие продолжил инженер по охране труда Владимир Михайлов, который предложил всем желающим пройти практикум по оказанию первой помощи пострадавшему с использованием тренажера-манекена «Гоша». Особое внимание при этом он уделил правилам безопасного поведения вблизи энергообъектов и обращения с электричеством в быту.



Завершился День открытых дверей для учащихся средней школы № 8 экскурсией на подстанцию № 62 «Ефремов», которую провел заместитель начальника службы подстанций Александр Лаухин, и посещением диспетчерского пункта, где начальник оперативно-диспетчерской службы Анна Дроздова познакомила их с процессом оперативного управления сетями.



Профориентационное мероприятие для студентов провел начальник производственного отделения «Ефремовские электрические сети» Юрий Кондрашов. Помимо посещения диспетчерского пункта и подстанции, будущие техники-электрики побывали в Ефремовском городском районе электрических сетей, где им показали специальную технику высокой проходимости, с помощью которой энергетики могут добраться до самых труднопроходимых мест, а также устроили чаепитие.



Напомним, что филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» связывают давние партнерские отношения с рядом образовательных учреждений региона. Доброй традицией стало проведение экскурсий, которые обязательно включают в себя знакомство с историей становления и развития предприятия, посещение служб и подстанций. Более того, многие выпускники этих учебных заведений успешно работают в различных подразделениях филиала.