Создание единого цифрового пространства обсудили на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Главы государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация, провели заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Участники заседания обсудили более 20 вопросов сотрудничества в рамках ЕАЭС, включая заявление «О цифровой повестке ЕАЭС», решение «О формировании цифровой повестки Евразийского экономического союза»и распоряжение о реализации проекта распоряжение «О реализации проекта по совместной разработке специализированных средств криптографической защиты информации Евразийского экономического союза».



Главы государств – членов ЕАЭС выразили уверенность, что формирование цифровой повестки ЕАЭС будет способствовать открытому, широкому и равноправному сотрудничеству государств – членов, хозяйствующих субъектов и граждан, росту эффективности и объемов экономики каждого из государств – членов, переходу ЕАЭС на новый уровень экономического, технологического и социального развития, а также укреплению роли ЕАЭС в формировании глобальной цифровой повестки.



«Первоочередной задачей на ближайшую перспективу видится формирование единого цифрового пространства Евразийского экономического союза. <…> В последние годы цифровая экономика получила широкое распространение, прежде всего в таких странах, как Китай, Соединённые Штаты, и отставание государств Евразийского союза в области глобальной электронной торговли и межотраслевых цифровых платформ может сказаться на нашей конкурентоспособности как на внешних, так и на внутренних рынках самого Союза», — заявил Владимир Путин.



Минкомсвязь России выступает за скорейшее решение вопроса о реализации цифровой повестки ЕАЭС и принятие соответствующих основополагающих документов. Министерство уже сотрудничает с ЕАЭС по ряду направлений. Так, 21 декабря 2016 года на семинаре Всемирного банка при участии главы Минкомсвязи России Николая Никифорова и представителей Евразийской экономической комиссии обсуждалась тема цифровой экономики и сопряженных с ее развитием вопросов. Формирования единого цифрового пространства обсуждалось и на встрече главы Минкомсвязи России с членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии по внутренним рынкам, информатизации и информационным и коммуникационным технологиям Карине Минасян 1 декабря 2016 года. Единое технологическое пространство ЕАЭС стало темой ежегодной Всемирной конференции Международной ассоциации научных парков и зон инновационного развития (IASP) 21 сентября 2016 года.



В настоящее время уже реализуются некоторые проекты по по вопросам интеграции различных информационных систем государств – членов ЕАЭС и информационных систем органов Союза. Среди таких проектов — национальный механизм единого окна в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, интегрированная информационная система внешней и взаимной торговли (ИИСВВТ) стран ЕАЭС, сопряжение информационных систем таможенных органов государств-членов ЕАЭС для прослеживаемости товаров.