АО "ОЭК" вводит особый режим работы на период новогодних праздников

Розыгрыш умных часов
29 декабря 2016, 17:17
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЭК
В связи с празднованием Нового года и Рождества Христова в период с 30.12.2016 по 09.01.2017 АО «Объединенная энергетическая компания» усиливает меры по повышению надежности работы электрических сетей.
В целях оперативного реагирования на возможные технологические нарушения в сети 110-220 кВ и в распределительной сети 0,4-20 кВ, для обеспечения устойчивой и надежной работы сетей наружного освещения улиц, архитектурно-художественной подсветки зданий и сооружений, а также декоративной иллюминации в г. Москве будет установлен особый режим работы оборудования АО «ОЭК». Вводится запрет на выполнение всех работ, кроме аварийно-восстановительных.
В ходе подготовки к праздничным мероприятиям проведены внеплановые осмотры объектов электросетевого имущества компании, включая питающие центры, производственную базу, Центр управления сетями и объекты районов электросетей с прилегающими к ним территориями.
В целях недопущения проникновения посторонних лиц объекты АО «ОЭК» взяты под усиленный контроль. Кроме того, усилен контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, приняты дополнительные меры по предупреждению и пресечению возможных актов терроризма и других правонарушений.
Из числа руководящих сотрудников назначены лица, ответственные за обеспечение и поддержание порядка на всех объектах АО «ОЭК».
Отдельное внимание при работе в праздничные дни будет уделено электроснабжению мест проведения праздничных мероприятий, жилищного фонда, социально-значимых объектов, а также работе наружного освещения и декоративной иллюминации.
В случае возникновения аварийных ситуаций на объектах компании выработан подробный план действий аварийно-восстановительных бригад, а также организовано круглосуточное взаимодействие между подразделениями компании и со смежными организациями, в том числе МЧС РФ. Назначены оперативные дежурные по организации взаимодействия. Проверены автономные источники питания.