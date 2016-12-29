 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

АО "ОЭК" вводит особый режим работы на период новогодних праздников

АО ОЭК вводит особый режим работы на период новогодних праздников

29 декабря 2016, 17:17
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЭК

Обсудить на форуме

199 просмотров

В связи с празднованием Нового года и Рождества Христова в период с 30.12.2016 по 09.01.2017 АО «Объединенная энергетическая компания» усиливает меры по повышению надежности работы электрических сетей.

В целях оперативного реагирования на возможные технологические нарушения в сети 110-220 кВ и в распределительной сети 0,4-20 кВ, для  обеспечения устойчивой и надежной работы сетей наружного освещения улиц, архитектурно-художественной подсветки зданий и сооружений, а также декоративной иллюминации в г. Москве будет установлен особый режим работы оборудования АО «ОЭК». Вводится запрет на выполнение всех работ, кроме аварийно-восстановительных.

В ходе подготовки к праздничным мероприятиям проведены внеплановые осмотры объектов электросетевого имущества компании, включая питающие центры, производственную базу, Центр управления сетями и объекты районов электросетей с прилегающими к ним территориями.

В целях недопущения проникновения посторонних лиц объекты АО «ОЭК» взяты под усиленный контроль. Кроме того, усилен контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, приняты дополнительные меры по предупреждению и пресечению возможных актов терроризма и других правонарушений.

Из числа руководящих сотрудников назначены лица, ответственные за обеспечение и поддержание порядка на всех объектах АО «ОЭК».

Отдельное внимание при работе в праздничные дни будет уделено электроснабжению мест проведения  праздничных мероприятий, жилищного фонда,  социально-значимых объектов, а также работе наружного освещения и декоративной иллюминации.

В случае возникновения аварийных ситуаций на объектах компании выработан подробный план действий аварийно-восстановительных бригад, а также организовано круглосуточное взаимодействие между подразделениями компании и со смежными организациями, в том числе МЧС РФ. Назначены оперативные дежурные по организации взаимодействия. Проверены автономные источники питания.

Компания: АО "Объединенная энергетическая компания"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!