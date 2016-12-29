ДРСК выявила новый вид мошенничества с электросчетчиками

Специалистами филиала ДРСК «Амурские электрические сети» выявлен новый вид мошенничества, связанный с хищением электроэнергии. К ответственности привлечены первые потребители электрической энергии – кроме выявленных сумм недоплаты, по административному Кодексу им грозят серьезные штрафы за вмешательство в работу приборов учета.



Новый способ обмана энергетиков за 30 тысяч рублей и более предлагают амурские «умельцы»- всем желающим они устанавливают устройство, которое искажает работу приборов учета. Однако все эти вмешательства специалистам электросетевой компании видны дистанционно при съеме показаний. А при проверке счетчика на месте видны изменения в монтаже приборов. Специалисты предупреждают: не стоит таким образом пытаться экономить на электроэнергии. Подобные вмешательства незаконны, легко выявляются и ведут к еще большим финансовым потерям.



Накануне, 28 декабря в ходе рейда в с. Владимировка Благовещенского района были сняты сразу несколько таких устройств. Приборы учета, размещённые на опорах рядом с частными домами, электромонтеры заменили, а повреждённые вмешательством сторонних лиц счетчики опечатали при свидетелях и направили на экспертизу. Ранее, в Благовещенском районе уже обнаружили такой же вид хищения электроэнергии, экспертиза подтвердила наличие постороннего устройства, которое искажает показание потребленной электроэнергии. Жителю Владимировки, установившему это устройство, предъявлен счет за безучетное потребление электроэнергии в размере 100 тысяч рублей, а жителю села Чигири – в размере 56 тысяч.



С начала этого года составлено 1333 акта бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии на общую сумму более 25,7 миллионов рублей (за 11 месяцев). Это порядка 13,5 миллионов киловатт/часов незаконно потребленной электроэнергии. Сумма выявленного ущерба предъявлена к оплате виновным лицам.



В случае неоплаты предъявленного ущерба материалы передаются в суд, и помимо возмещения ущерба на нарушителя налагается штраф. Самовольное подключение к электрическим сетям согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.



«С хищением электроэнергии мы ведем постоянную борьбу, практически ежедневно наши специалисты отправляются в рейды по всей области, - рассказывает заместитель директора филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Игорь ЧИЧЕНИН. – Снимаем смертельно опасные набросы с линий электропередачи, составляем акты, ведем разъяснительную работу. Это приносит свои результаты. Набросов становится меньше, но теперь они выполняются скрытно. Хищения трансформируются в виде воздействия на прибор учета находящийся на территории потребителя. А теперь выявлены факты и воздействия на приборы на опорах. Конечно, энергетикам становится сложнее, но и это мы преодолеем. Более 18 000 индивидуальных средств контроля приобретено. Нарушителей ждут серьёзные штрафы. Обращаем особое внимание амурчан, призывы мошенников по установке устройств, которые, якобы экономят электроэнергию - это обычное воровство, которое будет нами выявлено».



Для борьбы с хищением электроэнергии разработана и внедряется специальная программа по индивидуальному воздействию на нерадивых потребителей, которая на первых этапах уже принесла свои результаты. Технические мероприятия только в отношении двух предпринимателей с . Чигири и г. Свободный позволило ДРСК сократить годовые издержки более чем на 3,5 млн. руб.



Самая сложная ситуация по уровню потерь из-за хищений электроэнергии в Амурской области сегодня приходится на Благовещенский, Михайловский, Бурейский, Белогорский и Ромненский районы. За счет реконструкции сетевых комплексов и модернизации учета электроэнергии в два раза удалось снизить процент потерь и улучшить качество поставляемой потребителям электроэнергии в Константиновском, Архаринском, Октябрьском, Серышевском и Сковородинском районах.