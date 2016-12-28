Энергетики филиала "Пермэнерго" совместно с органами полиции установили причину нарушения электроснабжения в Перми

Розыгрыш умных часов!
29 декабря 2016, 13:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Вечером 27 декабря на подстанции 110/35/ 10 кВ «Егошиха» было зафиксировано отключение силового трансформатора мощностью 40 МВА.
В результате инцидента без электроснабжения осталась некоторая часть жилого фонда в центре краевой столицы. На место происшествия выехала оперативно-выездная бригада Пермских городских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго». Энергетики незамедлительно приступили к ликвидации последствий инцидента. Подача электроэнергии в дома пермяков была возобновлена через 40 минут.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции № 7 Управления МВД России по г. Перми. Сотрудники полиции, управления безопасности филиала «Пермэнерго», службы подстанций Пермских городских сетей внимательно осмотрели место происшествия. В ходе мероприятий на шинах шинного моста 6кВ трансформатора мощностью 40 МВА был обнаружен фрагмент автомобильного троса стояночного тормоза. Вещественное доказательство изъято сотрудниками следственно-оперативной группы. По словам стражей порядка, трос мог быть заброшен на территорию подстанции со стороны близлежащих гаражей, что и привело к короткому замыканию. В результате, от действия противоаварийных защит произошло автоматическое отключение оборудования, которое привело к отсутствию электроснабжения в жилых домах на ряде улиц центральной части Перми.
По факту данного происшествия органами полиции проводится проверка. Ее целью является выявление злоумышленника, виновного в данном правонарушении. Устанавливается сумма причиненного материального ущерба.
Энергетики напоминают, что порча или иной вред, наносимый электрооборудованию, не только преследуются по закону, но и смертельно опасны. При приближении или выполнении наброса на токоведущие части энергоустановок возможно возникновение электрической дуги, последствиями которой являются электротравмы, тяжелые увечья, и даже смерть. Виновным в порче или хищении энергооборудования грозит наказание, предусмотренное сразу двумя статьями Уголовного кодекса РФ - 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) и 158 (кража).
Срок лишения свободы для подобных лиц может составить до 7 лет.