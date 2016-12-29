Энергосистема Крыма принята под централизованное оперативно-диспетчерское управление

Розыгрыш умных часов!
29 декабря 2016, 13:52
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, КРЫМ-2014
29 декабря функции оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическим режимом на территории Крымского полуострова, ранее выполнявшиеся ГУП РК «Крымэнерго», приняты Филиалом АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Крыма и города Севастополя» (Черноморское РДУ).
Передача функций оперативно-диспетчерского управления филиалу Системного оператора проведена по заранее разработанной процедуре, в штатном режиме, без снижения надежности управления энергосистемой региона.
«Принятие функций оперативно-диспетчерского управления Системным оператором — один из необходимых этапов процесса интеграции энергосистемы Крыма в ЕЭС России. Первым ее этапом стал ввод в работу энергомоста Кубань – Крым, что обеспечило техническую основу для включения энергосистемы полуострова в Единую энергосистему страны. Для завершения интеграции Крымской энергосистемы в ЕЭС согласно российскому законодательству, в течение всего 2016 года Системным оператором велась подготовка специалистов Черноморского РДУ к управлению энергосистемой, проведена государственная аттестация диспетчерского персонала, сформированы расчетные модели энергосистемы и разработана документация, регламентирующая все аспекты управления электроэнергетическим режимом. Диспетчерский центр был оснащен необходимыми средствами диспетчерского и технологического управления, телемеханики и связи. Разработан и совместно с ГУП РК «Крымэнерго» реализован комплекс мероприятий по подготовке и передаче управления энергосистемой Системному оператору», – сообщил заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко.
Передача функций оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическим режимом филиалу Системного оператора обусловлена требованиями действующего законодательства. Согласно нормам Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», с 1 января 2017 года федеральное законодательство, в том числе в сфере электроэнергетики, подлежит применению в полном объеме в Республике Крым и городе Севастополе.
Переход энергосистемы Крыма под централизованное оперативно-диспетчерское управление обеспечит учет режимно-балансовых показателей функционирования, а также планирование и управление электроэнергетическим режимом энергосистемы Крыма как неотъемлемой части ЕЭС России.
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