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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"ФСК ЕЭС" планирует в 2017 г. увеличить тариф на электроэнергию на 3%

ФСК ЕЭС планирует в 2017 г. увеличить тариф на электроэнергию на 3%

29 декабря 2016, 15:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС, ТАРИФЫ

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«ФСК ЕЭС» планирует в 2017 году увеличить тариф на поставки электроэнергии в среднем на 3%, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» председатель правления компании Андрей Муров.

«На сегодняшний момент совершенно понятно, что в среднем повышение тарифов будет 3%. Наверное, могут быть какие-то корректировки в пределах 4%, но с какими-то конкретными допусками, объяснениями», - сказал Муров, передает finanz.ru.

Он добавил, что вопрос будет решен окончательно, когда будет утвержден баланс ФСК.

«ФСК ЕЭС» - крупнейшая в мире публичная электросетевая компания, является оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью свыше 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером с долей 80,6% являются «Россети».

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