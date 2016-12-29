"ФСК ЕЭС" планирует в 2017 г. увеличить тариф на электроэнергию на 3%

Розыгрыш умных часов!
29 декабря 2016, 15:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС, ТАРИФЫ
«ФСК ЕЭС» планирует в 2017 году увеличить тариф на поставки электроэнергии в среднем на 3%, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» председатель правления компании Андрей Муров.
«На сегодняшний момент совершенно понятно, что в среднем повышение тарифов будет 3%. Наверное, могут быть какие-то корректировки в пределах 4%, но с какими-то конкретными допусками, объяснениями», - сказал Муров, передает finanz.ru.
Он добавил, что вопрос будет решен окончательно, когда будет утвержден баланс ФСК.
«ФСК ЕЭС» - крупнейшая в мире публичная электросетевая компания, является оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью свыше 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером с долей 80,6% являются «Россети».