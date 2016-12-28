ФСК ЕЭС установила на южных линиях электропередачи птицезащитные устройства

Розыгрыш умных часов
29 декабря 2016, 17:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ЮГА, ПТИЦЕЗАЩИТА
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») смонтировала 3,8 тыс. устройств, препятствующие гнездованию птиц, на опорах линий электропередачи Северного Кавказа. Около 2,8 тыс. противоптичьих устройств установлены на линиях Ставропольского края – это на 30% больше чем в прошлом году.
Оборудование повышает надежность электроснабжения потребителей северокавказских республик и снижает процент гибели птиц от поражения электрическим током, заставляя их искать привычные места гнездования, такие как просеки и лесополосы.