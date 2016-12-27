МРСК Юга поздравила победителей конкурса "Занимательная электробезопасность"

Розыгрыш умных часов!
29 декабря 2016, 16:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА
МРСК Юга (входит в группу компаний «Россети») подвела итоги акции по электробезопасности, запущенной в ноябре на страницах популярных печатных изданиях и в соцсетях.
Участники акции «Занимательная электробезопасность» разгадывали тематический кроссворд. Победителями, отлично знающими правила обращения с электричеством, оказались дети и взрослые жители Волгоградской, Ростовской областей и Республики Калмыкия.
В канун Нового года участники, верно ответившие на все вопросы, получили подарки с иллюстрацией правил электробезопасности для игры и учебы, а также свидетельства о торжественном включении в ряды движения «Безопасное электричество».
Акция стала частью крупномасштабной информационной разъяснительной кампании по предотвращению стороннего травматизма на энергообъектах, проводимой на всей территории ответственности МРСК Юга.
Энергетики призывают родителей и педагогов не оставаться в стороне. Только совместными усилиями можно привить детям энергограмотность, научить их правилам, которые сохранят их жизнь и здоровье. Сотрудники МРСК Юга регулярно проводят уроки по профилактике детского электротравматизма. Оформить заявку можно на сайте компании mrsk-yuga.ru.
Если вы стали очевидцем нарушения правил электробезопасности – не оставайтесь безучастными. Сделайте замечание тем, кто их нарушает, особенно, если это дети. Тем самым Вы можете спасти человеческую жизнь!
Обо всех случаях нарушений граждане могут сообщить по телефону горячей линии ПАО «МРСК Юга» 8-800-100-70-60 (звонок бесплатный).