Минэнерго России подвело итоги выездных проверок по реализации инвестиционных программ за 2016 год.

На основании приказов Минэнерго России в 2016 году проведены 105 выездных проверок, в том числе:

38 плановых выездных проверок (в рамках Государственного контракта), в том числе:

инвестиционных проектов, реализуемых субъектами электроэнергетики – 34 проверки, в том числе:

ПАО «ФСК ЕЭС» – 14 проверок;

ПАО «РусГидро» – 6 проверок;

ПАО «МРСК Северо-Запада» – 3 проверки;

АО «СО ЕЭС» – 2 проверки;

ПАО «Ленэнерго» – 1 проверка;

ОАО «МРСК Урала» – 1 проверка;

ПАО «МРСК Юга» – 1 проверка;

ПАО «МРСК Волги» – 1 проверка;

ПАО «МРСК Сибири» – 1 проверка;

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – 1 проверка;

ПАО «МОЭСК» – 1 проверка;

ПАО «Кубаньэнерго» – 1 проверка;

АО «ДВЭУК» – 1 проверка;

мероприятий, реализуемых субъектами федерации в рамках соглашений о предоставлении бюджетных инвестиций, заключенных с Минэнерго России – 4 проверки, в том числе:

Правительством Республики Саха (Якутия) – 1 проверка;

Правительством Чукотского автономного округа – 1 проверка;

Правительством Кабардино-Балкарской Республики – 1 проверка;

Администрацией Сахалинской области – 1 проверка;

10 внеплановых выездных проверок, в том числе:

по проектам ПАО «ФСК ЕЭС» – 8 проверок;

по проектам АО «Концерн Росэнергоатом» – 2 проверки;

57 проверок хода реализации инвестиционных программ генерирующих компаний, сформированных по результатам торговли мощностью, а также инвестиционных программ, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов, обеспечивающих выдачу мощности генерирующих объектов, определенных по результатам торговли мощностью (программа проверки по данным титулам не предусматривала проверку ценообразования), в том числе:

проектов генерирующих компаний – 15 проверок, в том числе:

ПАО «ОГК-2» – 5 проверок;

ПАО «Квадра» – 3 проверки;

АО «ТГК-11» – 1 проверка;

ПАО «Т Плюс» – 3 проверки;

ОАО «Фортум» – 2 проверки;

АО «Концерн Росэнергоатом» – 1 проверка;

проектов сетевых компаний – 42 проверки, в том числе:

ПАО «ФСК ЕЭС» – 10 проверок;

ОАО «МРСК Урала» – 28 проверок;

ПАО «МРСК Центра» – 2 проверки;

ПАО «МРСК Сибири» – 1 проверка;

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – 1 проверка.

По результатам проверок установлены следующие системные нарушения:

не достижение целей и задач, установленных документами верхнего уровня (федеральные целевые программы, соглашения о представлении бюджетных инвестиций, СИПРы ЕЭС, СИПРы субъектов Российской Федерации, инвестиционные программы и т.п.);

не достижение значений показателей результативности предоставления субсидий, определенных соглашениями о предоставлении субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, заключенных между Минэнерго России и Правительствами субъектов Российской Федерации;

не исполнение существенных условий по договорам о предоставлении бюджетных инвестиций обществам;

неисполнение / несвоевременное исполнение существенных условий договоров подряда, поставки, оказания прочих работ и услуг;

отсутствие и / или некачественная претензионная работа с подрядными организациями;

неэффективность закупочных процедур в части анализа финансового состояния подрядчиков;

нарушение сроков заключения договоров при осуществлении закупочных процедур;

отступление от условий закупочной документации в части величины выплаты авансов по договорам;

приемка фактически невыполненных объемов работ;

нарушение «Правил технологического присоединения…», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

отсутствие оформленных в полном объеме правоустанавливающих документов;

несвоевременное получение правоустанавливающих документов на землеотвод под объекты строительства;

несвоевременное получение согласований сторонних организаций;

нарушение Градостроительного кодекса в части выдачи разрешения на строительство;

нарушение Градостроительного кодекса в части выполнения работ без разрешения на строительство;

замечания по проектно-технологической, исполнительной документации по строительству объекта;

отсутствие, либо некачественный входной контроль оборудования и материалов;

некачественная разработка схем и программ развития электроэнергетики и / или нарушение федерального законодательства в части сроков разработки схем и программ развития электроэнергетики регионов;

рассинхронизация сроков строительства взаимосвязанных проектов;

не предоставление в полном объеме информации в рамках проводимой проверки со стороны субъекта проверки (является нарушением требований п. 9 Административного регламента исполнения Министерством энергетики Российской Федерации государственной функции по осуществлению контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденного приказом Минэнерго России от 03.08.2012 № 365 (зарегистрирован Минюстом России 04.10.2012 за № 25596).

Выводы и рекомендации комиссии Минэнерго России, представленные в актах проверок, обсуждаются на совещаниях с представителями субъектов проверок.

Результаты проверок в соответствии с действующим законодательством учитываются при утверждении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

По результатам всех проведенных проверок, Минэнерго России обращается в субъекты проверок (только к субъектам электроэнергетики) с просьбой инициировать вынесение на заседание Советов Директоров обществ вопросов о рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России хода реализации проектов и об утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию.

В соответствии с п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.03.1998 № 224 Минэнерго России направило акты проведенных в 2015-2016 году проверок, содержащие признаки правонарушений в сфере экономики в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих мер.