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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Минэнерго России подвело итоги выездных проверок по реализации инвестиционных программ за 2016 год

Минэнерго России подвело итоги выездных проверок по реализации инвестиционных программ за 2016 год

29 декабря 2016, 15:16
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Минэнерго России подвело итоги выездных проверок по реализации инвестиционных программ за 2016 год.

На основании приказов Минэнерго России в 2016 году проведены 105 выездных проверок, в том числе:

  • 38 плановых выездных проверок (в рамках Государственного контракта), в том числе:
  • инвестиционных проектов, реализуемых субъектами электроэнергетики – 34 проверки, в том числе:
  • ПАО «ФСК ЕЭС» – 14 проверок;
  • ПАО «РусГидро» – 6 проверок;
  • ПАО «МРСК Северо-Запада» – 3 проверки;
  • АО «СО ЕЭС» – 2 проверки;
  • ПАО «Ленэнерго» – 1 проверка;
  • ОАО «МРСК Урала» – 1 проверка;
  • ПАО «МРСК Юга» – 1 проверка;
  • ПАО «МРСК Волги» – 1 проверка;
  • ПАО «МРСК Сибири» – 1 проверка;
  • ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – 1 проверка;
  • ПАО «МОЭСК» – 1 проверка;
  • ПАО «Кубаньэнерго» – 1 проверка;
  • АО «ДВЭУК» – 1 проверка;
  • мероприятий, реализуемых субъектами федерации в рамках соглашений о предоставлении бюджетных инвестиций, заключенных с Минэнерго России – 4 проверки, в том числе:
  • Правительством Республики Саха (Якутия) – 1 проверка;
  • Правительством Чукотского автономного округа – 1 проверка;
  • Правительством Кабардино-Балкарской Республики – 1 проверка;
  • Администрацией Сахалинской области – 1 проверка;
  • 10 внеплановых выездных проверок, в том числе:
  • по проектам ПАО «ФСК ЕЭС» – 8 проверок;
  • по проектам АО «Концерн Росэнергоатом» – 2 проверки;
  • 57 проверок хода реализации инвестиционных программ генерирующих компаний, сформированных по результатам торговли мощностью, а также инвестиционных программ, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов, обеспечивающих выдачу мощности генерирующих объектов, определенных по результатам торговли мощностью (программа проверки по данным титулам не предусматривала проверку ценообразования), в том числе:
  • проектов генерирующих компаний – 15 проверок, в том числе:
  • ПАО «ОГК-2» – 5 проверок;
  • ПАО «Квадра» – 3 проверки;
  • АО «ТГК-11» – 1 проверка;
  • ПАО «Т Плюс» – 3 проверки;
  • ОАО «Фортум» – 2 проверки;
  • АО «Концерн Росэнергоатом» – 1 проверка;
  • проектов сетевых компаний – 42 проверки, в том числе:
  • ПАО «ФСК ЕЭС» – 10 проверок;
  • ОАО «МРСК Урала» – 28 проверок;
  • ПАО «МРСК Центра» – 2 проверки;
  • ПАО «МРСК Сибири» – 1 проверка;
  • ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – 1 проверка.

По результатам проверок установлены следующие системные нарушения:

  • не достижение целей и задач, установленных документами верхнего уровня (федеральные целевые программы, соглашения о представлении бюджетных инвестиций, СИПРы ЕЭС, СИПРы субъектов Российской Федерации, инвестиционные программы и т.п.);
  • не достижение значений показателей результативности предоставления субсидий, определенных соглашениями о предоставлении субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, заключенных между Минэнерго России и Правительствами субъектов Российской Федерации;
  • не исполнение существенных условий по договорам о предоставлении бюджетных инвестиций обществам;
  • неисполнение / несвоевременное исполнение существенных условий договоров подряда, поставки, оказания прочих работ и услуг;
  • отсутствие и / или некачественная претензионная работа с подрядными организациями;
  • неэффективность закупочных процедур в части анализа финансового состояния подрядчиков;
  • нарушение сроков заключения договоров при осуществлении закупочных процедур;
  • отступление от условий закупочной документации в части величины выплаты авансов по договорам;
  • приемка фактически невыполненных объемов работ;
  • нарушение «Правил технологического присоединения…», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;
  • отсутствие оформленных в полном объеме правоустанавливающих документов;
  • несвоевременное получение правоустанавливающих документов на землеотвод под объекты строительства;
  • несвоевременное получение согласований сторонних организаций;
  • нарушение Градостроительного кодекса в части выдачи разрешения на строительство;
  • нарушение Градостроительного кодекса в части выполнения работ без разрешения на строительство;
  • замечания по проектно-технологической, исполнительной документации по строительству объекта;
  • отсутствие, либо некачественный входной контроль оборудования и материалов;
  • некачественная разработка схем и программ развития электроэнергетики и / или нарушение федерального законодательства в части сроков разработки схем и программ развития электроэнергетики регионов;
  • рассинхронизация сроков строительства взаимосвязанных проектов;
  • не предоставление в полном объеме информации в рамках проводимой проверки со стороны субъекта проверки (является нарушением требований п. 9 Административного регламента исполнения Министерством энергетики Российской Федерации государственной функции по осуществлению контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденного приказом Минэнерго России от 03.08.2012 № 365 (зарегистрирован Минюстом России 04.10.2012 за № 25596).

Выводы и рекомендации комиссии Минэнерго России, представленные в актах проверок, обсуждаются на совещаниях с представителями субъектов проверок.

Результаты проверок в соответствии с действующим законодательством учитываются при утверждении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

По результатам всех проведенных проверок, Минэнерго России обращается в субъекты проверок (только к субъектам электроэнергетики) с просьбой инициировать вынесение на заседание Советов Директоров обществ вопросов о рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России хода реализации проектов и об утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию.

В соответствии с п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.03.1998 № 224 Минэнерго России направило акты проведенных в 2015-2016 году проверок, содержащие признаки правонарушений в сфере экономики в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих мер.

Компания: Министерство энергетики РФ

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