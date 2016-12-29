Минэнерго России подвело итоги выездных проверок по реализации инвестиционных программ за 2016 год.
На основании приказов Минэнерго России в 2016 году проведены 105 выездных проверок, в том числе:
- 38 плановых выездных проверок (в рамках Государственного контракта), в том числе:
- инвестиционных проектов, реализуемых субъектами электроэнергетики – 34 проверки, в том числе:
- ПАО «ФСК ЕЭС» – 14 проверок;
- ПАО «РусГидро» – 6 проверок;
- ПАО «МРСК Северо-Запада» – 3 проверки;
- АО «СО ЕЭС» – 2 проверки;
- ПАО «Ленэнерго» – 1 проверка;
- ОАО «МРСК Урала» – 1 проверка;
- ПАО «МРСК Юга» – 1 проверка;
- ПАО «МРСК Волги» – 1 проверка;
- ПАО «МРСК Сибири» – 1 проверка;
- ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – 1 проверка;
- ПАО «МОЭСК» – 1 проверка;
- ПАО «Кубаньэнерго» – 1 проверка;
- АО «ДВЭУК» – 1 проверка;
- мероприятий, реализуемых субъектами федерации в рамках соглашений о предоставлении бюджетных инвестиций, заключенных с Минэнерго России – 4 проверки, в том числе:
- Правительством Республики Саха (Якутия) – 1 проверка;
- Правительством Чукотского автономного округа – 1 проверка;
- Правительством Кабардино-Балкарской Республики – 1 проверка;
- Администрацией Сахалинской области – 1 проверка;
- 10 внеплановых выездных проверок, в том числе:
- по проектам ПАО «ФСК ЕЭС» – 8 проверок;
- по проектам АО «Концерн Росэнергоатом» – 2 проверки;
- 57 проверок хода реализации инвестиционных программ генерирующих компаний, сформированных по результатам торговли мощностью, а также инвестиционных программ, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов, обеспечивающих выдачу мощности генерирующих объектов, определенных по результатам торговли мощностью (программа проверки по данным титулам не предусматривала проверку ценообразования), в том числе:
- проектов генерирующих компаний – 15 проверок, в том числе:
- ПАО «ОГК-2» – 5 проверок;
- ПАО «Квадра» – 3 проверки;
- АО «ТГК-11» – 1 проверка;
- ПАО «Т Плюс» – 3 проверки;
- ОАО «Фортум» – 2 проверки;
- АО «Концерн Росэнергоатом» – 1 проверка;
- проектов сетевых компаний – 42 проверки, в том числе:
- ПАО «ФСК ЕЭС» – 10 проверок;
- ОАО «МРСК Урала» – 28 проверок;
- ПАО «МРСК Центра» – 2 проверки;
- ПАО «МРСК Сибири» – 1 проверка;
- ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – 1 проверка.
По результатам проверок установлены следующие системные нарушения:
- не достижение целей и задач, установленных документами верхнего уровня (федеральные целевые программы, соглашения о представлении бюджетных инвестиций, СИПРы ЕЭС, СИПРы субъектов Российской Федерации, инвестиционные программы и т.п.);
- не достижение значений показателей результативности предоставления субсидий, определенных соглашениями о предоставлении субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, заключенных между Минэнерго России и Правительствами субъектов Российской Федерации;
- не исполнение существенных условий по договорам о предоставлении бюджетных инвестиций обществам;
- неисполнение / несвоевременное исполнение существенных условий договоров подряда, поставки, оказания прочих работ и услуг;
- отсутствие и / или некачественная претензионная работа с подрядными организациями;
- неэффективность закупочных процедур в части анализа финансового состояния подрядчиков;
- нарушение сроков заключения договоров при осуществлении закупочных процедур;
- отступление от условий закупочной документации в части величины выплаты авансов по договорам;
- приемка фактически невыполненных объемов работ;
- нарушение «Правил технологического присоединения…», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;
- отсутствие оформленных в полном объеме правоустанавливающих документов;
- несвоевременное получение правоустанавливающих документов на землеотвод под объекты строительства;
- несвоевременное получение согласований сторонних организаций;
- нарушение Градостроительного кодекса в части выдачи разрешения на строительство;
- нарушение Градостроительного кодекса в части выполнения работ без разрешения на строительство;
- замечания по проектно-технологической, исполнительной документации по строительству объекта;
- отсутствие, либо некачественный входной контроль оборудования и материалов;
- некачественная разработка схем и программ развития электроэнергетики и / или нарушение федерального законодательства в части сроков разработки схем и программ развития электроэнергетики регионов;
- рассинхронизация сроков строительства взаимосвязанных проектов;
- не предоставление в полном объеме информации в рамках проводимой проверки со стороны субъекта проверки (является нарушением требований п. 9 Административного регламента исполнения Министерством энергетики Российской Федерации государственной функции по осуществлению контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденного приказом Минэнерго России от 03.08.2012 № 365 (зарегистрирован Минюстом России 04.10.2012 за № 25596).
Выводы и рекомендации комиссии Минэнерго России, представленные в актах проверок, обсуждаются на совещаниях с представителями субъектов проверок.
Результаты проверок в соответствии с действующим законодательством учитываются при утверждении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.
По результатам всех проведенных проверок, Минэнерго России обращается в субъекты проверок (только к субъектам электроэнергетики) с просьбой инициировать вынесение на заседание Советов Директоров обществ вопросов о рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России хода реализации проектов и об утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию.
В соответствии с п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.03.1998 № 224 Минэнерго России направило акты проведенных в 2015-2016 году проверок, содержащие признаки правонарушений в сфере экономики в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих мер.