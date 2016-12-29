На Госсовете бизнесу рассказали о планах государства в борьбе за чистый воздух

Экологизация промышленности и решение проблемы отходов были основными темами заседания Госсовета по экологии 27 декабря. Власти призывали регионы и компании раскрывать данные о загрязнении, а промпредприятия — использовать чистые технологии. Эксперты же говорят о том, что система экологического регулирования в РФ настроена на административные методы и в ней не хватает экономических стимулов. В области обращения с отходами правительство отчиталось по готовности 12 регионов досрочно перейти на раздельный сбор мусора уже в 2017 году.



Вчера на заседании Госсовета власти объявили о намерении добиться кардинального снижения вредных промышленных выбросов. Причины — рост обеспокоенности населения экологическими проблемами и отсутствие прогресса в снижении уровня загрязняющих выбросов за последние 15 лет (см. "Ъ" от 27 декабря). Первыми шагами станут составление и публикация сводных расчетов загрязнений воздуха — пока только 20% субъектов РФ имеют территориальные системы контроля его качества. "Все это осложняет оценку состояния окружающей среды в целом по стране, не говоря уже о возможности долгосрочных прогнозов",— посетовал президент Владимир Путин. Глава Минприроды Сергей Донской заявил, что уже в 2018 году ведомство оснастит наиболее грязные предприятия системами автоматического контроля. Экологи, впрочем, призывали власти пойти дальше и утвердить право на экологическую информацию, ратифицировав Орхусскую конвенцию (о доступе к экологической информации).



Также власти намерены ужесточать требования и контроль предприятий, одновременно мотивируя компании вкладываться в чистые технологии. Минприроды оценивает необходимые инвестиции в 1,5% ВВП, в качестве конкретных мер на Госсовете говорили прежде всего о внедрении наилучших доступных технологий (НДТ) и возможности введения дополнительных региональных квот на загрязнения. Возможна ли будет торговля такими квотами, на нынешней стадии обсуждения неясно: экологическое госрегулирование в РФ "заточено" на нормирование и административные методы, отмечает глава рабочей группы по климату экологического комитета РСПП Михаил Юлкин. Эксперты недовольны дефицитом мер мотивации для экологизации предприятий — прежде всего экономических, аналогичных зеленому кредитованию в ряде стран. "Речь идет о зеленом финансировании со стороны госбанков. Кроме того, правительство не очень понимает, как внедрять добровольные инструменты экологической ответственности",— говорит директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц. "Государство пытается обязать госкомпании к экомодернизации и раскрытию информации, но лишь половина из них начала что-то делать — с 2012 года, когда приняты основы госполитики в области экологии",— сетует он.



Вопреки ожиданиям ряда экологов, глава РСПП Александр Шохин в ходе Госсовета не возражал против выдвинутых идей — он внес ряд предложений технического характера к законодательству об НДТ, а также сам привел примеры компаний, добровольно инвестирующих в экологизацию производства или публикующих добровольную отчетность об устойчивом развитии.



Еще одной темой Госсовета был вопрос обезвреживания отходов производства и потребления. Глава Минприроды Сергей Донской отчитался, что, несмотря на перенос "мусорной реформы" на 2019 год, 12 регионов уже готовы перейти на новые схемы обращения с отходами. Как сообщили "Ъ" в ведомстве, переход к раздельному сбору отходов в первой половине 2017 года начнется в Кемеровской, Кировской, Липецкой, Новосибирской и Воронежской областях и Ставропольском крае. Краснодарский и Красноярский края, а также Московская, Сахалинская, Челябинская и Самарская области перейдут на новую систему во второй половине 2017 года — эти субъекты получат из бюджета средства от экологического платежа, размер которого, по словам господина Донского, составит более 6 млрд руб. Однако источник "Ъ" в правительстве напоминает, что ранее в Минприроды оценивали объем сбора в 2-6 млрд руб. "Пока сложно оценить реалистичность прогноза ведомства, потому что неясно, какой процент производителей выберет уплату экосбора, а какой — самостоятельную утилизацию отходов",— добавил он.

Источник: Коммерсант.